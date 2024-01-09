"Буде більше асиметричних дій": Завітневич спрогнозував поведінку ЗСУ на фронті

За словами голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича, досягнення перемоги вимагає щоденних спільних зусиль усього українського народу.

У 2024 році очікується збільшення асиметричних дій з боку ЗСУ на фронті. Проте протистояння російським загарбникам не зводиться до простої військової кампанії, адже це не гарантує остаточної перемоги. Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич в інтерв'ю "РБК-Україна".

"З нашого боку буде більше асиметричних дій, решту сказати не можу. Але ми маємо бути готовими до того, що російсько-українська війна — це не війна однієї чи навіть кількох військових кампаній, жодна з них остаточно не буде забезпечувати перемогу" , — заявив Завітневич.

Він пояснив, що ці реалії слід сприймати з розумінням, і досягнення перемоги вимагає щоденних спільних зусиль.

"Немає у світі такої сили, що могла б зломити національний опір українського народу, його прагнення до свободи та мужність відстояти власну державу", — додав Завітневич.

Нагадаємо, що 6 січня представник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун розповів, що на Мелітопольському напрямку з позицій утік цілий взвод окупантів. Їх затримали на іншій ділянці фронту.

Раніше повідомлялося, що 29 грудня комбриг ЗСУ розповів про ймовірність глухої оборони у 2024 році. За словами командира 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Петра Горбатенка, багато українців хочуть, щоб війна закінчилася якомога швидше, але це може призвести до ще більших жертв.