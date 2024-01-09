"Внесок в перемогу" Естонія 4 роки виділятиме Україні 0,25% ВВП на оборону

З початку повномасштабної війни допомога Естонії Україні склала 500 млн євро. Кая Каллас закликала країни Європи та Північної Америки піти тим самим шляхом.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас під час пресконференції заявила, що Естонія буде вносити наступні 4 роки по 0,25% від свого ВВП на оборонну підтримку України. Про це повідомляє ERR.

З початку 2022 року військова допомога Україні склала 500 млн євро. В наступні 4 роки Естонія надаватиме Києву по 0,25% від ВВП на оборонну підтримку. Про це сказала премʼєр-міністр під час засідання Ради державної оборони Естонії.

"Вклад Естонії в перемогу України складе 0,25% ВВП протягом наступних чотирьох років. Якщо кожна країна внесе по 0,25%, це те, що треба Україні для перемоги у війні", — заявила Каллас.

Також вона закликала інші країни Європи та Північної Америки успадкувати естонський приклад. Окрім цього в наступні роки Естонія виділятиме 14 млн євро на рік на спільні з Україною проєкти на відновлення країни. Через те, що багато людей звикли до війни, в демократичних суспільствах думка населення уповільнює прийняття рішень. Відтак на думку премʼєрки, важливо вести послідовну розʼяснювальну роботу щодо важливості допомоги Україні.

Зазначимо, ВВП Естонії наразі складає 44,5 млрд доларів, згідно з даними МВФ. До 2028 року показники мають зрости до майже 55 млрд доларів. Щорічна допомога складатиме понад 100 млн доларів.

Нагадаємо. 9 січня ЗМІ писали, що Угорщина висунула нову вимогу для зняття вето на допомогу Україні від ЄС на 50 млрд євро.

До нового року в Естонії заявили про готовність сприяти Україні мобілізувати чоловіків за кордоном.