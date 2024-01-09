Росіяни вдарили ракетою по лікарні в Покровську під час операції (відео)

Від вибухової хвилі в медичному закладі вибило вікна — пацієнти та лікарі отримали травми від уламків скла.

Під час обстрілу міста Покровськ Донецької області 6 січня російська ракета влучила в лікарню в момент проведення операції. Відповідне відео 9 січня публікує українське англомовне медіа Міністерства цифрової трансформації України United24 Media.

За даними журналістів, унаслідок влучання російської ракети було розбито вікна та пошкоджено будівлю медичного закладу. Вибухова хвиля вибила вікна — пацієнти та медичний персонал дістали травми від уламків скла.

"На щастя, усіх вдалося евакуювати", — ідеться в повідомленні.

Ракетний удар по Покровську 6 січня — що відомо

У ніч на 6 січня ЗС РФ двічі обстріляли місто Покровськ. Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив тоді, що російські окупанти вдарили по адміністративній будівлі. За інформацією чиновника, під завалами людей не було, проте є поранені.

Під ударом також опинилося сусіднє село Рівне. За інформацією Донецької ОВА, загалом унаслідок удару по Покровську та Рівному 6 січня загинули 11 людей, серед яких 5 дітей, 10 людей було поранено.

Нагадаємо, 9 січня, на тринадцятий день розбирання завалів після удару РФ у Києві, виявили останки ще одного тіла. Таким чином кількість загиблих у Києві від удару 29 грудня становила 33 людини.

Також нагадаємо, внаслідок ранкової атаки ЗС РФ по Україні 8 січня четверо людей загинули й ще 45 осіб дістали поранень.