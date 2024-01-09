Знімав атаку шахедів на Хмельницький: СБУ викрила чергового "блогера" (відео)

За інформацією служби безпеки, чоловік опублікував відео в режимі реального часу та вказав напрямок, куди летіли ворожі ударні дрони. Невдовзі зловмисника виявили, він визнав свою провину та вибачився на відео.

У Хмельницькій області Служба безпеки України викрила чоловіка, який зняв 5 січня на відео атаку "шахедів", після чого опублікував відео у Telegram. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що чоловік зняв на відео те, як ворожий безпілотник пролітав над житловими кварталами міста. Відео він одразу опублікував у місцевий Telegram-канал. Ба більше, він вказав місцевість та повідомив, у якому напрямку рухаються безпілотники.

У СБУ кажуть, що через декілька хвилин після публікації це відео поширилося у російських Telegram-каналах. Окупанти писали, що у місті чути вибухи та раділи такій ситуації.

Наголошується, що за українськими Telegram-групами спостерігають не лише російські пропагандисти, але й російські військові. Вони можуть використовувати цю інформацію для корегування своїх атак.

У спецслужбі кажуть, що після спілкування зловмисник усвідомив імовірні наслідки після таких публікацій, а саме те, що ворог може отримати інформацію, яку використовуватиме під час атак. Зокрема, чоловік вибачився за те, що зняв та опублікував відео.

Також українців попередили, що публікація наслідків ворожих атак, а також дронів чи роботи протиповітряної оборони є забороненим. Власне, за коригування ворожого вогню передбачена відповідальність у виді 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня окупанти вкотре атакували Україну ударними дронами Shahed. Вибухи чули у Хмельницькій та Вінницькій областях. За словами заступника голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, в області працювала ППО.

Також наприкінці листопада повідомили про підозру столичному блогеру, який під час прямих трансляцій провокував правоохоронців та військових на конфлікти. У СБУ розповідали, що відео чоловіка могли використовувати російські пропагандисти. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.