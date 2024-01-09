Удари по нафтобазі та енергокомпанії в Орлі: за атаками дронів стоїть ГУР, — ЗМІ

Губернатор Орловської області Андрій Кличков стверджує, що в ході атаки БПЛА постраждали троє людей. Вони зазнали шкоди здоров'ю середньої тяжкості. Крім того, він повідомив й про третій дрон, котрий впав на "нежитловий об'єкт".

Атака безпілотників по нафтобазі та енергетичному підприємстві у російському місті Орел — операція Головного управління розвідки України. Про це "Українській правді" повідомило джерело у спецслужбах.

"Це операція ГУР за сприяння Мінцифри та фонду "Повернись Живим", — наголошує джерело.

"Прильоти" у російському Орлі: що відомо

Губернатор Орловської області Андрій Кличков у вівторок, 9 січня, заявив, що у російському місті Орел дрони атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу. За його словами, на місці "влучання" двох безпілотників виникла пожежа, яку згодом локалізували.

"Два безпілотні літальні апарати впали на об'єкт паливно-енергетичного комплексу в Орлі, загоряння локалізовано", — йдеться у повідомленні.

Як стверджує Кличков, в ході атаки БПЛА нібито постраждали троє людей. Вони, за словами губернатора, зазнали шкоди здоров'ю середньої тяжкості.

"Їм надається необхідна допомога. Двоє від шпиталізації відмовилися. На місцях події працюють екстрені служби", — наголосив губернатор.

О 14:36 Кличков повідомив про третій безпілотний літальний апарат, який упав у районі селища Малая Саханка Орловського муніципального округу "на нежитловий об'єкт". За його словами, постраждалих немає, на місці працюють оперативні служби.

Крім того, російське медіа BAZA із посиланням на власні джерела надало адресу атакованого об'єкта — це територія нафтобази "Орелнафтопродукт", що на вулиці Семінарській в Орлі.

Нагадаємо, 8 січня на території Бєлгорода та Бєлгородського району вкотре було оголошено повітряну тривогу. Там лунали вибухи. Російський чиновник закликав цивільних сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами (коридор, ванна, вбиральня, комора). Тих, хто перебуває на вулиці, він попросив спуститься в укриття або інше безпечне місце.

Нагадаємо, 7 січня українські розвідники підбили в районі Бєлгорода два ЗРК "Панцир-С1" вартістю $15 млн. Завдяки удару росіяни втратили "захисний панцир". Спецоперацію розвідки Міноборони здійснили 6 січня 2024 року.