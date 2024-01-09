"Готові чоловіка витягувати з буса": командир ЗСУ висловився про мобілізацію жінок в Україні

Військовий "Крим" розкритикував українське суспільство за відсутність "запиту на мужність". З його слів, жінки не пишаються чоловіками, які вже у лавах ЗСУ.

Командир розвідувального взводу 28 ОмБР ЗСУ Валід Ю. "Крим" прокоментував ідеї розпочати мобілізацію жінок в Україні. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого у виданні "Українська правда" 9 січня.

"Я не хочу, щоб жінки були в армії. Для мене це показник того, що чоловіки не справляються. А якщо ми не справляємося, то це вже ганьба, я вважаю", — заявив військовослужбовець.

Він зауважив, що в українському суспільстві "немає запиту на мужність", і це "велика проблема".

"У нас жінки готові чоловіка витягувати з буса, аби його не забрали у військкомат, але у нас немає такого, щоб, наприклад, дівчата пишалися тими хлопцями, які служать", — пояснив Валід.

На його думку, серед українців є запит на заробіток грошей та "яскраве життя", але не на мужність.

"Крим" підтвердив, що буває, коли жінки йдуть служити після мобілізації рідних. У його взводі служить дівчина, яка замінила на фронті власного батька. Чоловік був кримським татарином та загинув у боях під Бахмутом.

Проте Валід порадив українкам, які хочуть служити, йти на небойові посади — у медики.

"Не обов'язково, щоб вона сиділа в окопі. Я думаю, посад вистачає в тилових службах, є медроти у нас. Ці медики не сидять в окопах, вони працюють з хворими, наприклад, які є в бригаді або батальйоні", — пояснив він.

Командир зазначив, що також жінка може стати пілотом дрона, адже це "нескладно". Проте він наголосив, що не є прихильником ідеї, щоб жінки тягнули на собі "тягар війни".

"Щоб ви не думали, що це якийсь сексизм чи що, це просто моє природне бажання чоловіка, що жінку треба захищати, якось так", — додав "Крим".

Інтерв'ю з "Кримом" (про мобілізацію жінок в Україні — з 31:10)

Нагадаємо, боєць 24-ї ОМБр В'ячеслав Журба порадив українцям, як можна підготуватись до мобілізації. З його слів, за вузькими спеціалістами "буквально буде черга".

Офіцер НГУ Дмитро Андрющенко розповів, як змотивувати українців до мобілізації. З його слів, у залякуванні немає потреби.