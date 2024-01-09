Люди світяться, як різдвяні ялинки: як FPV-дрони з тепловізорами РФ псують життя Силам оборони

Через використання ворогом дронів із тепловізорами, найбільше потерпає піхота. Бійці не можуть ані зігрітися, чи висушити одяг, ані розпалити буржуйки.

Російські окупанти по всій лінії фронту активізували використання дронів з тепловізорами. Цієї зими вони вперше стали серйозною проблемою для Сил оборони України. Про те, як вони працюють і як заважають українським захисникам розповідає LIGA.net.

Від початку повномасштабного вторгнення FPV-дрони стали невід'ємною частиною роботи українських військових. Але росіяни також перейняли практику їхнього використання. Їх активно застосовують для знищення ворожої техніки та піхоти.

Навіть окопна свічка "фонить"

Російські FPV-дрони із тепловізорами зараз є чи не найбільшою проблемою для українських захисників на фронті. Росіяни відкрито вихваляються, що завдяки їм можуть спостерігати за ротаціями українських захисників та роботою евакуаційних команд чи логістів.

"FPV-дрони дешеві, керувати ними може будь-хто, хто має трохи кмітливості. Раніше такі БпЛА застосовували тільки для розвідки. Зараз на них почали ставити тепловізійні матриці. І це – лютий треш", — розповідає боєць ЗСУ "Миколаєвич".

За його словами, через тепловізор розгледіти людей в кущах на відстані, наприклад, складно, але якщо зробити це з дрона з тепловізором, то переміщення людей "видно аж бігом". З цієї причини стало важче вивозити поранених. Якщо раніше це робилося вночі, щоб ворожі "Орлани" не надто набридали, то цієї зими ніч уже не рятує – через FPV-дрони.

"Миколайович" додає, що "Орлани" у його підрозділі навчилися збивати, бо їх добре чути, а от FPV-дрони — ні.

"Збити цю дрібну погань — ціла проблема. Видимість у них просто чудова: тепловізор спрацьовує на різницю температури всього три градуси. Коли на вулиці мороз -10, а температура тіла — плюс 36,6, люди світяться, як різдвяні ялинки", — каже він.

Фігури людей через дрон-тепловізор

Він додав, що навіть тепло від окопної свічки "фонить" для дрона з тепловізором.

FPV-дрон із тепловізором, за його словами, коштує відносно дешево: тепловізійна матриця – 40 000 гривень, дрон – 13 000, професійні окуляри – 18 000, пульт – 6 000, акумулятор – 4 000 гривень.

Як протидіяти FPV-дронам із тепловізорами

Через використання ворогом дронів із тепловізорами, найбільше страждає піхота Сил оборони. Бійці не можуть ані зігрітися, чи висушити одяг, ані розпалити буржуйки. Це відбувається на різних напрямках.

"Ми стикаємося з новим серйозним викликом. Єдиний ефективний спосіб протидії — потужна система радіоелектронної боротьби". — говорить ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Як зазначає заступник генерального директора компанії, яка виробляє засоби РЕБ, Анатолій Храпчинський, тепловізійне маскування позицій — зараз єдиний варіант.

"Робити стробоскопи, які висвітлювали б нічне бачення – видавати свою локацію. Все ж таки потрібно працювати РЕБ. Ставити більш потужні станції виявлення, шукати російських операторів і відпрацьовувати вже безпосередньо по них. Крім оперативно-тактичних рішень ЗСУ, потрібні ще більші станції, які закриватимуть певний сектор", — каже він.

Радник командувача сухопутних військ Олександр Дмитрієв своєю чергою вважає, що окопний РЕБ – це добре, але він має побічний ефект: технічно неможливо розпізнати, свій чи чужий дрон він глушить.

Водночас експерти вважають, що росіяни змінюватимуть тактику і літатимуть так, що можна буде змінювати канали управління в діапазоні від 700 до 5000 мегагерц, і щоб протидіяти, вже потрібна мобільна станція на машині.

"Нова тактика війни вимагає вибудовування ешелонованої системи захисту із засобами РЕБ, з підрозділами прикриття та відповідними штатними посадами", — зазначає Храпчинський.

За його словами, тепер Україна має паралельно збільшувати кількість коштів РЕБ на лінії фронту та вибудовувати власну систему їхнього внутрішнього виробництва.

Нагадаємо, що комбат К-2 54-ї ОМБр Кирило Верес розповів, що ЗС РФ мають перевагу в FPV-дронах. Він зазначив, що у противника росте застосування дронів у бою, водночас в Україні пропорційно збільшується кількість систем РЕБ.

Раніше повідомлялося, що морпіхи ЗСУ показали кадри атаки танків РФ під Кринками. Під час однієї з атак окупанти використали танки, які підірвались внаслідок зустрічі з FPV-дроном.