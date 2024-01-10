FPV-дрони з машинним зором: що це за технологія, та чи є такі розробки в України

Машинний зір зменшує залежність результатів від навичок оператора, а також може нівелювати роль окопного РЕБ, бо дрон захопить ціль й полетить на неї.

Російські війська почали використовувати FPV-дрони з машинним зором, що виводить їх на новий рівень. Про це повідомляє Defense Express з посиланням на спеціаліста звʼязку, РЕБ та РЕР Сергія "Флеш" Бескрестнова.

Машинний зір, якщо максимально спрощено, то це алгоритм, який дозволяє дрону автоматично тримати ціль у перехресті й рухатись в його напрямку. Така технологія дозволяє вирішити дві основні проблеми:

менша залежність результату застосування FPV-дронів від навичок оператора;

окопний РЕБ втрачає сенс, бо і без сигналу дрон полетить у виділений квадрат.

Як пишуть у виданні, зараз значна частина ефектних відео знищення російської техніки є результатом високої майстерності оператора. Все це відбувається в умовах дії РЕБ ворога, затримки та падіння якості сигналу. Окопний РЕБ для FPV-дрона буде меншою загрозою на останніх 100 метрах польоту. Оператор може вивести дрон-камікадзе на пряму до цілі, а далі треба буде виділити ціль й FPV полетить на неї й під дією РЕБ.

Технологія машинного зору вже була на цивільних дронах DJI під назвою Active Track, але її навряд інтегрують на максимально дешевий FPV-дрон. Також машинний зір існує на складніших безпілотниках. Наприклад, на польському дроні-камікадзе Warmate.

Першим про застосування FPV-дронів із машинним зором заявив Сергій "Флеш". ЗС РФ почали тестувати дрони з машинним зором, але розробка наразі ще "сира". Тестування відбувається просто на фронті.

Чи є в Україні розробки машинного зору для FPV-дронів?

У виданні зазначають, що в Україні є такі розробки. Зараз рішення вже існує у вигляді чіпа, який можна встановити в будь-який FPV-дрон. Наразі розробку будуть тестувати в реальних бойових умовах. При цьому учасник розробки Артем Щербаківський каже, що коли чіп буде готовий до серійного виробництва, його планується дозволити виробляти всім компаніям.

Нагадаємо, 9 січня ЗМІ писали, як FPV-дрони з тепловізорами РФ псують життя Силам оборони.

Також бригада "Азов" отримала 500 нових дронів-камікадзе від благодійників.