У Білорусі залишається декілька сотень "вагнерівців": що вони там роблять

За інформацією моніторингової групи, в основному таборі ПВК "Вагнер" зменшується кількість техніки. Імовірно її вивозять та передають російським військовим.

Приватна військова компанія "Вагнер" й надалі продовжує залишатися у Білорусі. Ще минулого місяця бойовики продовжували тренувати білоруських військовослужбовців. Про це повідомили в моніторинговій групі "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що на сьогодні у Білорусі перебуває близько декілька сотень "вагнерівців". Вони систематично тренують військовослужбовців внутрішніх військ Білорусі та лише періодично проводять тренування для військових Збройних сил Білорусі.

Фото: Беларускі Гаюн

У групі розповіли, що зафіксували такі навчання у 6 населених пунктах. Так, у Гродно бойовики проводили тренування із загоном спецпризначення "Тайфун" у військовій частині 5522. Там вони тренуються штурмувати окопи, надавати першу допомогу пораненим та їх евакуювати.

У Бресті навчання проходять на полігоні "Брестський". Там бойовики ПВК "Вагнер" проводять тактико-спеціальну підготовку загону спецпризначення "Шторм".

На полігоні "Біла калюжа" у Борисові навчають тактико-спеціальної підготовки курсантів факультету внутрішніх військ Військової академії.

Також бойовики присутні в Осиповичах на полігоні "Осиповицький". Там для 5-ї артилерійської бригади Білорусі організували навчання з вогневої та тактичної підготовки.

У Гомельському районі у с. Нова Буда російські бойовики тренують військових загону "Буран". Їх вчать проводити штурми в умовах міського середовища.

Також у моніторинговому каналі повідомляють про бойовиків ПВК "Вагнер" у навчальному центрі "Воловщина" у Мінську. Там "вагнерівці" завершили 5 курс тактико-спеціальної підготовки з білоруськими військовослужбовцями.

Повідомляється, що в основному таборі найманців у с. Ціль стає все менше автомобілів. Лише за останні декілька місяців 2023 року кількість техніки зменшилася на 30%. Імовірно, що її вивезли та передали російським військовим.

Нагадаємо, на початку грудня повідомлялося, що в Україну прибули нові добровольці "Російського добровольчого корпусу", серед них також є ветерани приватної військової компанії "Вагнер".

Також 14 грудня у Центрі національного спротиву писали, що росіяни вивозять українських дітей з окупованих територій у дитячі табори, де бойовики "вагнер" проводять лекції. Під час них російські найманці популяризують війну Росії проти України.