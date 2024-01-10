Китайські військові відвідали Пентагон уперше за чотири роки: яка мета візиту

Заступник міністра оборони США Майкл Чейз наголосив, що США продовжуватимуть літати, плавати та діяти безпечно скрізь, зокрема і в Індо-Тихоокеанському регіоні, де це дозволяє міжнародне право.

Заступник помічника міністра оборони США у справах Китаю, Тайваню і Монголії Майкл Чейз зустрівся з генерал-майором Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) Сун Янчао в рамках домовленостей лідерів двох країн щодо відновлення співпраці в оборонній сфері. Про це 9 січня повідомила пресслужба Пентагону.

У повідомленні йдеться про те, що це 17-та зустріч представників США і КНР у рамках переговорів з координації оборонної політики.

"Сторони обговорили відносини між США і КНР у сфері оборони, і Майкл Чейз наголосив на важливості підтримання відкритих ліній зв'язку між військовими, щоб не допустити переростання конкуренції в конфлікт", — зазначили в американському оборонному відомстві.

Також сторони обговорили важливість оперативної безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, при цьому Чейз наголосив на тому, що Сполучені Штати "продовжуватимуть літати, плавати та діяти безпечно та відповідально скрізь, де це дозволяє міжнародне право".

Американська сторона дала зрозуміти, що зобов'язання Вашингтона перед союзниками в Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі залишаються непохитними.

Під час діалогу було порушено питання дій сил НВАК у Південнокитайському морі у "світлі неодноразових переслідувань КНР законно діючих філіппінських суден". Чейз наголосив на важливості поваги до свободи навігації у відкритому морі, яка гарантується міжнародним правом.

Крім того, військові двох країн не обійшли стороною і Тайванське питання. Представник Пентагону запевнив китайців, що США залишаються прихильними давній політиці "одного Китаю" і підтвердив важливість миру і стабільності в регіоні.

Раніше повідомлялося, що згідно з інформацією від аналітиків Bloomberg, потенційний збройний конфлікт на Тайвані обійдеться світовій економіці в 10 трлн доларів. Фактично це 10% світового ВВП.