Китайські військові відвідали Пентагон уперше за чотири роки: яка мета візиту

Заступник міністра оборони США Майкл Чейз наголосив, що США продовжуватимуть літати, плавати та діяти безпечно скрізь, зокрема і в Індо-Тихоокеанському регіоні, де це дозволяє міжнародне право.

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Заступник помічника міністра оборони США у справах Китаю, Тайваню і Монголії Майкл Чейз зустрівся з генерал-майором Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) Сун Янчао в рамках домовленостей лідерів двох країн щодо відновлення співпраці в оборонній сфері. Про це 9 січня повідомила пресслужба Пентагону.

У повідомленні йдеться про те, що це 17-та зустріч представників США і КНР у рамках переговорів з координації оборонної політики.

"Сторони обговорили відносини між США і КНР у сфері оборони, і Майкл Чейз наголосив на важливості підтримання відкритих ліній зв'язку між військовими, щоб не допустити переростання конкуренції в конфлікт", — зазначили в американському оборонному відомстві.

Також сторони обговорили важливість оперативної безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, при цьому Чейз наголосив на тому, що Сполучені Штати "продовжуватимуть літати, плавати та діяти безпечно та відповідально скрізь, де це дозволяє міжнародне право".

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Американська сторона дала зрозуміти, що зобов'язання Вашингтона перед союзниками в Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі залишаються непохитними.

Під час діалогу було порушено питання дій сил НВАК у Південнокитайському морі у "світлі неодноразових переслідувань КНР законно діючих філіппінських суден". Чейз наголосив на важливості поваги до свободи навігації у відкритому морі, яка гарантується міжнародним правом.

Крім того, військові двох країн не обійшли стороною і Тайванське питання. Представник Пентагону запевнив китайців, що США залишаються прихильними давній політиці "одного Китаю" і підтвердив важливість миру і стабільності в регіоні.

Раніше повідомлялося, що згідно з інформацією від аналітиків Bloomberg, потенційний збройний конфлікт на Тайвані обійдеться світовій економіці в 10 трлн доларів. Фактично це 10% світового ВВП.