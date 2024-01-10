Китайские военные посетили Пентагон впервые за четыре года: какая цель визита

Замминистра обороны США Майкл Чейз подчеркнул, что США будут продолжать летать, плавать и действовать безопасно везде, в том числе и в Индо-Тихоокеанском регионе, где это позволяет международное право.

Related video

Заместитель помощника министра обороны США по делам Китая, Тайваня и Монголии Майкл Чейз встретился с генерал-майором Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Сун Янчао в рамках договоренностей лидеров двух стран о возобновлении сотрудничества в оборонной сфере. Об этом 9 января сообщила пресс-служба Пентагона.

В сообщении говорится, что это 17-я встреча представителей США и КНР в рамках переговоров по координации оборонной политики.

"Стороны обсудили отношения между США и КНР в области обороны, и Майкл Чейз подчеркнул важность поддержания открытых линий связи между военными, чтобы не допустить перерастания конкуренции в конфликт" — отметили в американском оборонном ведомстве.

Также стороны обсудили важность оперативной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, при этом Чейз акцентировал на том, что Соединенные Штаты "будут продолжать летать, плавать и действовать безопасно и ответственно везде, где это позволяет международное право".

Важно

США будут делиться военными секретами с Китаем в рамках новой ракетной сделки, — СМИ

Американская сторона дала понять, что обязательства Вашингтона перед союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире остаются непоколебимыми.

В ходе диалога был поднят вопрос действий сил НОАК в Южно-Китайском море в "свете неоднократных преследований КНР законно действующих филиппинских судов". Чейз подчеркнул важность уважения свободы навигации в открытом море, которая гарантируется международным правом.

Кроме того, военные двух стран не обошли стороной и Тайваньский вопрос. Представитель Пентагона заверил китайцев, что США остаются приверженными давней политике "одного Китая" и подтвердил важность мира и стабильности в регионе.

Ранее сообщалось, что согласно информации от аналитиков Bloomberg, потенциальный вооруженный конфликт на Тайване обойдется мировой экономике в 10 трлн долларов. Фактически это 10% мирового ВВП.