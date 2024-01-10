ВМС США і Британії відбили наймасованішу атаку хуситів на судна в Червоному морі

Ракети та БПЛА хуситів відбили американські есмінці, винищувачі F-18 з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower, а також есмінець протиповітряної оборони HMS Diamond Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

Хусити з Ємену запустили 21 ракету і безпілотники, які були збиті військово-морськими силами США у Червоному морі. Це підтверджує Центральне командування США, повідомляє CNN.

У вівторок близько 21:15 в Ємені було застосовано 18 ударних безпілотників. Серед ракет були — одна протикорабельна балістична ракета та дві протикорабельні крилаті ракети. Атака в південній частині Червоного моря спрямована на міжнародні судноплавні шляхи, де курсували "десятки" торгових суден, йдеться в заяві.

Раніше два представники оборонного відомства повідомили CNN, що в атаці брали участь 24 безпілотники і ракети. Внаслідок масованого нападу безпілотників і ракет не було пошкоджено жодного судна і ніхто не постраждав.

Зі слів одного з чиновників, три есмінці відбивали комбіновану атаку. Два американські есмінці, а також винищувачі F-18 з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower брали участь у спільних зусиллях зі збиття ракет і безпілотників. Есмінець протиповітряної оборони HMS Diamond Королівського військово-морського флоту Великої Британії також брав участь у цих зусиллях.

США та інші країни мають низку кораблів у Червоному морі в межах операції "Вартовий процвітання" — багатонаціональних зусиль, спрямованих на захист судноплавства в одному з найважливіших водних шляхів світу. Коаліція складається з понад 20 країн.

Запуск операції відбувся під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена на Близький Схід у спробі стримати війну в Газі і запобігти регіональній ескалації.

Операція Prosperity Guardian проти хуситів

Пентагон 19 грудня оголосив про початок операції Prosperity Guardian проти хуситів. Багатонаціональна ініціатива з безпеки під егідою Об’єднаних морських сил має на меті забезпечити свободи судноплавства в Червоному морі. У США назвали Червоне море критично важливим водним шляхом. Завдяки йому здійснюється дотримання основних принципів свободи судноплавства. Це головний комерційний коридор, який сприяє міжнародній торгівлі.

Нагадаємо, 1 січня хусити знову атакували судна в Червоному морі. Компанія Maersk внаслідок цих дій зупинила трафік.