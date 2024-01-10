Не дорожче 150 тисяч: США хочуть розробити дешеву далекобійну крилату ракету

Виробництво боєприпасу передбачає масове виробництво та достпуність ракети для союзників та партнерів Сполучених Штатів.

Інноваційний підрозділ армії США Air Force Research Laboratory (AFWERX) прагне отримати недорогу крилату ракету вартістю 150 000 доларів США за одиницю. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

В межах програми Design Sprint and Challenge команди використовують досвід технічних спільнот для того, щоб отримати відносно недорогу дозвукову крилату ракету з дальністю ураження до 926 км (500 морських миль). Вартість у 150 тисяч має досягатись при оптовому замовленні.

Окрім цього результат роботи команд має бути масштабованим та доступним для країн-партнерів та союзників США.

Перша фаза програми відбулася восени 2023 року, а друга має розпочатись на початку 2024 року. Вона стосуватиметься демонстрації, розміщення зброї, а також виготовлення систем та випробувального стенда для подальшого виробництва. В AFWERX зазначили, що вони надали рекомендації щодо логістики та структури зустрічей команд розробників, щоб процес йшов безперебійно.

Наразі в департаменті Повітряних сил США паралельно триває 50 конкурсів, які веде AFWERX. Також зазначається, що в проєкті розробки ракети беруть участь фахівці з:

Массачусетського технологічного інституту;

Кампусу національної безпеки Канзас-Сіті;

Національної лабораторії Сандії;

Технологічного науково-дослідного інституту Джорджії;

Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Хопкінса;

Різних компаній.

Нагадаємо, 10 січня в Харківській облпрокуратурі назвали дві версії походження ракети, якою ворог бив по Харкову.

10 січня в Білому домі заявили, що РФ запустила по Україні балістичні ракети з КНДР під час обстрілу 6 січня.