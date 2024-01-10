Чеські наземні дрони Trail-Blazer: експерти заявили, що ЗСУ першими поєднають танки та роботів

Українські бійці вирішуватимуть, як поєднати танки та роботи. Водночас потрібно буде вирішувати, як прикривати роботизовані платформи своїм вогнем на полі бою, кажуть фахівці Defence Express.

Одна із танкових бригад ЗСУ вже отримала роботизовані платформи Trail-Blazer від чеської оборонної компанії Isolit-Bravogj і буде використовувати ці платформи для доставлення вантажів на передову й евакуації поранених. Експерти українського військового порталу Defence Express повідомили про перспективи чеської техніки на полі бою.

Відомо, що такі роботи можуть брати до 350 кг вантажу, мають швидкість ходу від 4 км/год до 8 км/год, мають дальність ходу до 32 км, автономність роботи до 8 годин, дальність управління — до 1 км при використанні пульта.

За словами експертів, такі роботизовані платформи у танкових бригадах українського війська означають, зокрема, що бійці вже вирішують одне із перспективних доктринальних питань — як поєднувати між собою на полі бою танки та роботизовані платформи, або чи ж взагалі саме така зв’язка матиме місце в боях проти росіян.

Фото: Vaclav Vasku

"Бійці наших танкових підрозділів отримають в своє розпорядження значну кількість дистанційно керованих платформ, які гарну вантажопідйомність і тривалість роботи, гусеничний хід для гарної прохідності, однак дальність управління — всього один кілометр. Відповідно, потрібно буде вирішувати, як прикривати роботизовані платформи своїм вогнем на полі бою. Ну бо очевидно, що по нашим роботам на гусеницях зі сторони рашистів летітимуть буквально усі можливі засоби ураження", — зазначають фахівці.

Вони додали, що танки та роботи можуть взаємодоповнювати один одного на полі бою, якщо грамотно діяти. Тож воїни ЗСУ стануть першими, хто випробує це на практиці.

Додамо, що наземний безпілотник Trailblazer 2.0 — це колісний безпілотний автомобіль, розроблений компанією Isolit Bravo і представлений на виставці IDET 2023. Дрон призначений для транспортування матеріалів і поранених. Одну одиницю техніки виробляють і збирають протягом 2-3 тижнів. 8 наземних колісних платформ, кожна з яких везе вантаж вагою 230 кг, отримали бійці 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ЗСУ.

Раніше експерти Defence Express проаналізували технічні характеристики ударних дронів типу Shahed з реактивними двигунами, які російські окупанти почали застосовувати для ударів по Україні.

А 9 січня спікер командування Юрій Ігнат назвав нову модель дрона-камікадзе з реактивним двигуном мініатюрною крилатою ракетою і наголосив, що на сьогодні немає підтвердження інформації про знищення Shahed-238 в Україні.