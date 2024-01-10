"Недостатньо доказів": Словаччина відмовилася засуджувати постачання ракет із КНДР до Росії

За словами представників МЗС Словаччини, спочатку необхідно зібрати всі факти ймовірного порушення резолюції ООН. У німецькому дипломатичному відомстві заявили, що безпека Європи ще більше під загрозою.

Уряд Словаччини відмовляється засуджувати постачання ракет із Північної Кореї до Росії, адже нібито відсутні докази. Про це йдеться в заяві пресслужби Міністерства закордонних справ, передає Aktuality.sk.

У Братиславі заявили, що не збираються підписувати декларацію із засудженням північнокорейської допомоги для російських окупантів, адже хочуть дочекатися більше відомостей про цей факт.

"До міністерства закордонних справ Словаччини було направлено текст, який не можна коментувати. У ньому явно містяться результати, які необхідно спочатку вивчити. Наша сторона не має у своєму розпорядженні такої інформації, яка підтвердила б походження балістичних ракет", — йдеться в заяві дипломатичного відомства.

Окремо було заявлено, що якщо санкції Ради безпеки ООН було порушено, тоді Словаччина чекає відповідних висновків. Річ у тім, що обмеження передбачають ембарго на постачання північнокорейської зброї.

МЗС Словаччини зобов'язалося уважно стежити за розвитком подій, і країна обов'язково нібито долучиться до ініціативи із засудженням, щойно "неспростовні докази" лежатимуть на столі.

РФ отримала ракети з КНДР: реакція Німеччини

Відреагували на постачання і пуски ракет із КНДР у Німеччині. Речник МЗС ФРН Себастьян Фішер під час брифінгу заявив, що дії російських окупантів в Україні з кожним разом погіршують ситуацію з безпекою на європейському континенті.

"Напевно, європейська безпека під загрозою, оскільки ці ракети середньої дальності використовуються у війні на європейському континенті. Те, що актори (КНДР — ред.) нелегально, з порушенням міжнародного права імпортують до Європи таку зброю, вкотре змінює відчуття безпеки", — йдеться в повідомленні.

У МЗС Німеччини окремо акцентували увагу на тому, що Росія свідомо порушує резолюції Ради безпеки ООН, за які сама ж голосувала свого часу.

Нагадаємо, 10 січня повідомлялося, що Росія знову використовувала ракети КНДР під час обстрілу України, про що заявили представники Білого дому. За словами Джона Кірбі, США поки оцінюють наслідки ударів по Україні північнокорейськими ракетами.