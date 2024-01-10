Безпілотників було два: росЗМІ розповіли подробиці атаки на військовий аеродром в Енгельсі

БпЛА збили, і вони впали на територію летовища. Про наслідки та постраждалих інформація замовчується.

В Росії два безплотники атакували військовий аеродром в Енгельсі в Саратовській області. Про це повідомляє російське видання ASTRA.

Інцидент стався в ніч проти 10 січня 2023 року. За даними ASTRA, безпілотників було 2, їх було збито, і вони впали на територію військового аеродрому "Енгельс 2". Про наслідки та постраждалих в результаті атаки не повідомляється.

Міністерство оборони країни-агресорки підтвердило інформацію про безпілотники над Саратовською областю заявивши, що один безпілотник був збитий.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Саратівської області", — повідомили в Міноборони РФ.

Довідка: станом на 2021 рік авіабаза Енгельс — єдина в Росії, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160. Від лютого 2022 року вона використовується для авіаударі по території України. 26 грудня 2022 року після атаки на аеродром загинули троє російських військовослужбовців.

Нагадаємо, що у розвідці Великої Британії повідомили, що удари ЗСУ по аеродромах завдали значної шкоди військовим обʼєктам РФ.

5 січня повідомлялося, що Сили оборони виявили слабкі місця ППО РФ у Криму. За словами Наталії Гуменюк, росіяни змушені перебудовуватися.