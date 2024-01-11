Сотні тисяч загинули через його фантазії: постпред України в ООН назвав Путіна русофобом

Сергій Кислиця заявив, що режим у Росії не зацікавлений у вирішенні проблем власних громадян. Однак він одержимий безглуздою війною і намагається вбити якомога більше українців.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця назвав президента РФ Володимира Путіна русофобом, а також заявив, що через його маніакальні фантазії загинули сотні тисяч росіян. Про це він вказав під час виступу на засіданні Радбезу ООН у середу, 10 січня.

Кислиця заявив, що режим у Росії не зацікавлений у вирішенні проблем власних громадян. Однак він одержимий безглуздою війною і намагається вбити якомога більше українців.

"Кремль вбиває не тільки українців, а й росіян. За маніакальні фантазії Путіна вже поплатилися життям сотні тисяч громадян Росії. Основний тягар його рішень ляже не тільки на нинішні, а й на майбутні покоління росіян. Насправді, якщо Путін і може щось виграти, то тільки в змаганні русофобів, тому що ніхто так не поставив під загрозу перспективи існування Росії і російського народу, як він", — сказав Кислиця.

Постпред також нагадав, що, згідно з оцінками військових та економічних експертів, ціна російських авіаударів по Україні 30 грудня і 2 січня становила щонайменше 1,27 млрд і 620 млн доларів відповідно. Росія хоче знищити цивільні об'єкти в Україні в той час, коли її власна критична інфраструктура виходить з ладу.

Кислиця зазначив, що нещодавно десятки тисяч жителів міст Підмосков'я залишилися без опалення в будинках, хоча температура надворі мінусова. Згідно з висновками дослідників Єльського університету щодо санкцій проти Росії, РФ більше не є економічною державою. Кремль скасував мінімальну звітність про статистику національного доходу, необхідну для того, щоб залишатися членом Міжнародного валютного фонду.

Постпред України в ООН заявив, що в інтересах усього світу покласти край "злочинному режиму" в Росії, а також забезпечити мир в Україні.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що тиску з боку партнерів щодо припинення бойових дій в Україні поки що немає. За його словами, мета Кремля — повна окупація України. Він також назвав чотири країни, які ризикують стати наступними цілями РФ.