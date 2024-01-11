ЗС РФ просунулися біля Бахмута: ISW назвав території, які захопив ворог (карта)

В районі Бахмута тривали позиційні бої, а саме біля Веселого, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі Бахмута Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 10 січня.

"Російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Бахмута на тлі триваючих позиційних боїв 10 січня", — йдеться у повідомленні.

Російські військкори заявляли 9 та 10 січня, що армія РФ просунулася на захід і південний захід від Хромового і на північно-західних підступах до Кліщіївки. Аналітики розповіли, що позиційні бої тривали в районі Веселого, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Натомість речник української бригади, що діє на Бахмутському напрямку, повідомив 10 січня, що морози сприяють зменшенню інтенсивності піхоти в цьому районі. Крім цього, ISW додав, що на північний захід від Бахмута продовжують діяти частини російського 331-го повітряно-десантного (ВДВ) полку (98-а дивізія ВДВ).

Бахмтський напрямок

Нагадаємо, 7 січня майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний розповів, що на Бахмутському напрямку ворог активізував удари артилерією та авіацією. Також з його слів, окупанти масово використовують FPV-дрони та "Ланцети".

9 січня сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич повідомив, що ворог хоче повернути втрачені позиції в районі Бахмута, проте українські військові не дають їм цього зробити.