Німеччина та Японія вперше провели спільні навчання десантників (відео)

В межах навчань військові відпрацювали висадку сил та десантників за допомогою гелікоптерів та літаків.

Вперше Десантно-штурмові війська Німеччини провели спільні навчання десантників з японськими Силами самооборони. Про це повідомляє офіційна сторінка німецької армії в Х (раніше Твіттер).

В Японії відбулися спільні навчання десантників Німеччини та Японії. Вони відбулися на початку 2024 року. Зазначається, що військові обмінялись інформацією про різні тактики та процедури повітряно-десантних операцій. Для десантування були застосовані гелікоптери CH-47 Chinook та літаки. З японського боку в навчаннях брала участь Перша десантно-штурмова бригада Сил самооборони Японії.

Спільні навчання країн НАТО, партнерів та Сил самооборони Японії Спільні навчання країн НАТО, партнерів та Сил самооборони Японії Спільні навчання країн НАТО, партнерів та Сил самооборони Японії Спільні навчання країн НАТО, партнерів та Сил самооборони Японії

Спільні навчання Сил самооборони Японії проводили з декількома країнами НАТО та партнерами. В них брали участь Сполучені Штати, Велика Британія, Канада, Франція, Нідерланди, Індонезія та Німеччина.

Відео з навчань

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Китай націлився на нову спірну територію в територіальних водах Японії. Сі Цзіньпін наголосив на необхідності "постійного посилення" дій навколо островів Сенкаку, які є безлюдними.

29 грудня ЗМІ повідомили, що Японія обладнала есмінець під винищувачі F-35B попри обмеження Другої світової. Обмеження не дозволяють офіційно мати авіаносці.