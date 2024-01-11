Зловили на гарячому: викрили працівника ТЦК, який допомагав ухилянтам (фото, відео)

За інформацією слідства, за свої послуги підозрюваний брав 2-3 тисячі доларів. Наразі встановлюються усі причетні до схеми особи та чоловіки, які скористалися незаконними послугами.

Правоохоронці викрили працівника військкомату, який за гроші допомагав військовозобов’язаним чоловікам ухилитися від мобілізації. Про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

Зазначається, що підозрюваний працює у Білгород-Дністровського РТЦК та СП. За свої послуги він просив різні суми. За інформацією слідства, виготовлення документів про непридатність до військової служби коштувало 2 тисячі доларів.

Фото: державне бюро розслідувань Фото: державне бюро розслідувань

Якщо військозобов’язані чоловіки хотіли знятися з військового обліку, то платили більше – 3 тисячі доларів.

Правоохоронці затримали чоловіка та задокументували отримання ним 7 тисяч доларів. За кошти він мав зняти з військового обліку трьох ухилянтів.

Повідомляється, що наразі за місцем роботи підозрюваного проводяться обшуки. Також встановлюються інші працівники військкомату, які причетні до незаконної діяльності. Серед іншого, слідчі встановлюють осіб, які таким чином ухилилися від мобілізації.

Викритому працівнику військкомату повідомили підозру зловживанні впливом. Йому загрожує до 5 років ув’язнення. Також підозрюваному оберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, нещодавно працівники викрили в Одеській області суддю, який допоміг ухилитися від мобілізації більше тисячі чоловікам. Повідомлялося, що махінаціями займалися у Білгород-Дністровському міськрайонному суді.

Також 8 січня у поліції повідомили, що викрили чиновника часів до Революції Гідності, який допомогав ухилянтам втікати за кордон. Зокрема, за 7 тисяч доларів військовозобов’язані чоловіки виїжджали з України під виглядом водіїв автобусів.