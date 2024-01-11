Ракети, чорні дрони та балістика: як РФ змінює тактику обстрілів України, – CNN

Українські військові зазначають, що ворог по-новому застосовує дрони-камікадзе. Вони летять зигзагами, кружляють або зависають в небі.

Росія розпочала новий рік з масованих обстрілів України. Ворог використав весь повітряний арсенал від балістичних ракет до дронів. Про це повідомляє CNN.

Під час масованого удару Росія використала: крилаті ракети, балістичні ракети, аеробалістичні "Кинджали" та дрони-камікадзе. Міжнародні аналітики вважають, що російські удари мають на меті подолати обмежену протиракетну оборону Україну. 8 січня було збито 18 з 51 ракети.

Окрім різноманіття зброї РФ випробовує нові тактики. Наприклад, іранські дрони "Шахед" фарбують в чорний колір, щоб замаскувати виріб на тлі нічного неба. Також на деяких безпілотниках окупанти перемістили вихлоп із задньої частини на передню, щоб збити з пантелику зенітні розрахунки, які застосовують тепловізійні приціли, розказав один з бійців.

Є інформація, що Росія отримала реактивні "Шахеди", які значно швидше пересуваються. У Повітряних силах припускають, що через потужніший двигун маса бойової частини стала меншою. Змінились і траєкторії польотів російських дронів-камікадзе.

"Раніше вони літали по одній траєкторії, а зараз — зигзагами. Безпілотник може летіти, потім кружляти, зависати, повністю знижуватися, потім підійматися десь на пів кілометра, потім різко летіти вниз. Вони зараз дуже маневрені, їх треба бачити і знищувати", — сказав Ясинський про іранські "Шахеди".

Мобільні групи ППО — це те, на що розраховує Україна в захисті цивільного населення від російських атак, пишуть автори. Окрім кулеметів вони мають американські ПЗРК Stinger. Попри свій він вони залишаються ефективним комплексом. Кожне збиття дрона рятує українське життя або інфраструктуру.

Нагадаємо, в ніч проти 11 січня РФ вдарила по готелю в Харкові. Постраждало 13 осіб.

9 січня міністр МЗС Дмитро Кулеба навів аргументи, чому Києву потрібно більше ППО прямо зараз.