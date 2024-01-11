Візуально підтверджено: РФ втратила 100 танків Т-90, – OSINT-аналітик (фото)

Найбільше російські війська втратили Т-90М "Прорив" — найновіша модернізація танка. Українські військові затрофеїли понад 10 різних версій машин.

Армія РФ з початку повномасштабної війни втратила тисячі танків. Серед них вже понад 100 Т-90 різних модифікацій. Про це повідомляє OSINT-аналітик Якуб Яновський, який веде список втрат ЗС РФ та ЗСУ на основі візуальних доказів в Х (раніше Твіттер).

З 24 лютого 2022 року російські війська втратили вже 2606 танків. Серед них 542 стали трофеями для ЗСУ. 9 січня аналітик зафіксував, що ЗС РФ втратили 100 танків Т-90:

36 Т-90А – 23 знищено, 1 пошкоджено, 2 покинуто, 10 стали трофеями;

1 Т-90АК — став трофеєм ЗСУ;

7 Т-90С — 6 знищено й 1 було пошкоджено та покинуто;

56 Т-90М "Прорив" — 33 знищено, 11 пошкоджено та покинуто, 3 стали трофеями.

Варто зазначити, що Т-90М "Прорив" — це остання глибока модернізація Т-90, який є модернізацією Т-72. Т-90С — це експортна версія, яку постачали іншим країнам. Т-90АК — це командирська версія танка й Т-90А — базова версія машини.

Список втрат Т-90

Нагадаємо, 29 грудня аналітики писали, що ЗС РФ отримали Т-90 та Т-72 нових модифікацій з засобом від дронів та казав "Афганит".

27 грудня в СБУ повідомили, що за рік вони знищили понад 500 російських танків.