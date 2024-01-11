"У лютому": ЗС РФ готують "відчайдушну" спробу наступу на Донбасі, — оглядач (відео)

За словами Олександра Коваленка, противник за останні тижні значно збільшив кількість резервів біля Авдіївки. Також у першому кварталі 2024-го року окупанти хочуть захопити Вугледар.

Російські окупанти мають намір найближчим часом розпочати потужніший наступ і зараз почали готувати ресурс для цього. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "Еспресо.TV" 11 січня.

За його словами, масштабна, але водночас відчайдушна хвиля активних дій ЗС РФ на передовій може розпочатися вже в лютому. Противник має намір продовжити спроби повної окупації Авдіївки Донецької області.

"І саме ті явища, які ми зараз можемо спостерігати, на це вказують. Російське командування застосовує біля Авдіївки переважно підрозділи 1-го армійського корпусу, а це мобілізовані так званої "ДНР". У такому разі регулярні війська, які найбільш боєздатні, не так часто фігурують під час бойових дій. Тобто відбувається економія цього ресурсу", — заявив Олександр Коваленко.

Окремо експерт заявив, що у 2023 році ЗС РФ зосередили біля Авдіївки 40 тисяч осіб з особового складу, а на початок 2024 року їхня кількість збільшилася до 45 тисяч. Відповідно, можна зробити висновок, що угруповання зростає і це триватиме далі.

Олександр Коваленко впевнений, що основна хвиля, яку він назвав відчайдушною, ще буде попереду.

"Вона відбуватиметься в лютому, коли буде накопичений ворогом відповідний ресурс. Також триватимуть і штурмові дії росіян по лівобережній Херсонщині в напрямку Кринок. Вони там не зупиняться, так само як у районі Запорізької області й намагатимуться повернути позиції під свій контроль", — продовжує військово-політичний оглядач.

За деякими розрахунками ЗС РФ мали почати атаки в районі Вугледара ще до Нового року, але цього не сталося. Це може свідчити про те, що противник бажає накопичити більше ресурсу для більш потужного наступу. У першому кварталі року на цьому напрямку може бути особливо активно, заявив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, 4 січня повідомлялося, що ЗС РФ готують нове загострення біля Авдіївки, про що заявив голова військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, противник зменшив кількість штурмів і почав накопичувати резерви, щоб найближчим часом знову атакувати.