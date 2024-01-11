Мобілізація в Україні: чоловікам, які бажають отримати відстрочку, доведеться відвідати ТЦК, — юрист

За словами Діани Тернової, право на відстрочку не призначається автоматично навіть за наявності вагомих підстав. Громадянам потрібно зібрати пакет документів і написати заяву.

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої служити вирушити можуть військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Деякі особи можуть отримати відстрочку. Юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Діана Тернова в коментарі "РБК-Україна" розповіла, що для цього потрібно.

За її словами, право на відстрочку від служби є в кількох категорій громадян, однак варто враховувати, що її не надають автоматично навіть за наявності вагомих підстав.

Українцям все одно доведеться зібрати певний пакет документів, написати заяву й особисто з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Уся річ у тім, що повідомлення про наявність підстав для відтермінування — одна з частин оновлення даних у ТЦК і СП, каже юристка.

"З огляду на практику, трапляються непоодинокі випадки, коли люди, маючи підстави для відстрочки, все одно захищають Батьківщину, погоджуючись на добровільну мобілізацію. Тому право на відстрочку — це право, проте його необхідно реалізувати", — заявила Діана Тернова.

Чіткий список осіб, які мають право на відтермінування, прописаний у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", і для його отримання треба обов'язково враховувати кілька важливих моментів.

Наприклад, якщо брати написання заяви, то до цього важливо підійти відповідально, продовжує юристка. У ній необхідно обґрунтовано та стисло викласти всі обставини, а також прикріпити Закон України, який передбачає право громадянина на відстрочку.

Також у заяві мають бути всі документи, які підтверджують це. Після проходження ЛКК залишається лише очікувати відповіді.

"Потрібно пам'ятати, що отримати відстрочку можна тільки на підставі військово-облікового документа. Такими документами зараз є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Тобто, наприклад, якщо вам уже 35 років, а ви досі маєте приписне або стару довідку з військкомату, то доки не оновите цей документ, не зможете отримати відстрочку", — продовжила Діана Тернова.

Нагадаємо, 1 січня повідомлялося, як оформити відстрочку від мобілізації по догляду за хворим. За інформацією юристів, закон дозволяє офіційно оформити постійний догляд за хворою людиною. Такі послуги можуть надаватися на професійній або непрофесійній основі.