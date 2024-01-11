Офіцера ЗС РФ, обвинуваченого у вбивстві дівчини в Луганську, нагородив особисто Путін, — росЗМІ (фото)

За даними російських журналістів, слідчі розглядали можливість перекваліфікації справи на статтю про заподіяння смерті з необережності, але зрештою офіцеру додали ще й хуліганство.

Завершено розслідування кримінальної справи стосовно заступника командира 74-ї окремої мотострілецької бригади Міноборони РФ, Героя Росії й кавалера трьох орденів мужності Ірека Магасумова. Йому висунуто обвинувачення у вбивстві 18-річної мешканки Луганська і хуліганстві. Про це повідомляє російський "КоммерсантЪ".

За даними російських журналістів, слідчі розглядали можливість перекваліфікації справи на статтю про заподіяння смерті з необережності, але зрештою підтвердили обвинувачення і додали статтю про хуліганство. За версією слідства, одразу після вбивства Магасумов вплутався в конфлікт з іншими військовослужбовцями і відібрав автомобіль "Нива" у молодшого за званням.

Слідство завершено 30 грудня, і представник ГВСУ СКР звернувся до 235-го гарнізонного військового суду в Москві, запитуючи обмеження термінів ознайомлення з матеріалами справи захисників Магасумова. 10 січня суд прийняв цю заяву до розгляду.

Убивство, у якому звинувачують Магасумова, сталося в Луганську 11 серпня 2023 року. За дев'ять днів до цього президент Путін вручив йому "Золоту зірку" Героя Росії.

Ірек Магасумов на нагородженні у Володимира Путіна Фото: Скриншот

Нагородження офіцер відзначав у луганському барі "Панорама", де він і двоє його підлеглих познайомилися з двома місцевими 18-річними дівчатами. За версією слідства, випадковий постріл унаслідок хуліганської акції призвів до смерті однієї з дівчат. Захист Магасумова стверджує, що він не був присутній на місці події, і випадковий постріл здійснив старший лейтенант. Під час розслідування проведено 12 експертиз у справі обсягом у 16 томів.

Нагадаємо, у грудні 2023 року в Центрі національного спротиву повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях росіяни планують дітей віком від 14 років направляти на військову підготовку, а від 16 років — готувати до мобілізації.