Земля сильно замерзне: в ISW розповіли, як морози змінять ситуацію на фронті в Україні

За словами аналітиків, через холоди окупанти стали менше використовувати боєприпаси, що баражують. Спостерігається загроза обмерзання двигунів дронів.

Довгі морози можуть вплинути на ситуацію на фронті в Україні. Так, військовим стане складніше проводити операції. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 11 січня йдеться про те, що морози можуть створити ґрунт для механізованих маневрів, оскільки земля сильно замерзне. Крім того, як зазначають українські військові, через холоди окупанти стали менше використовувати боєприпаси, що баражують. Спостерігається загроза обмерзання двигунів дронів, а тому їх також намагаються запускати куди менше, ніж до настання холодів.

Як розповів один з українських офіцерів, чия бригада діє під Бахмутом, температура повітря вночі опускається до -18 градусів. Через це особовий склад не може залишатися на спостережних постах довше, ніж на кілька годин. Однак інтенсивність атак піхоти ворога також знизилася через мороз.

У звіті йдеться, що ЗС РФ спробують підтримувати наступальні дії по всій лінії фронту на сході України. Окупанти хочуть перехопити ініціативу й утримувати її незалежно від погодних умов.

Раніше повідомлялося, що пілот ЗСУ збив російський дрон під час дуелі. За допомогою китайського дрона окупаційні війська наводили удари артилерії по позиціях Сил оборони України.

Крім того, командувач сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський заявив, що війська РФ не полишають спроб витіснити українські підрозділи з Куп'янського лісу і захопити Синьківку. Росіяни Хочуть забезпечити позиції під Куп'янськом.