ЗС РФ можуть готуватися до "вирішального штурму" Авдіївки: в ISW оцінили шанси ворога на успіх

Окупанти можуть спробувати наступати між Степовим та Авдіївським коксохімічним заводом, щоб перерізати трасу Авдіївка — Орлівка, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

В Авдіївці Донецької області тривали позиційні бої, проте підтверджених змін на лінії фронту не було. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 11 січня.

"11 січня в районі Авдіївки тривали позиційні бої", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що позиційні бої тривали біля Авдіївського коксохімічного заводу, Степового, Новобахмутівки, Сєверного, Первомайського та Невельського.

Також український військовий оглядач Костянтин Машовець стверджував 11 січня, що Збройні сили Російської Федерації готуються до чергової спроби "вирішального штурму" Авдіївки, для цього намагаючись обійти місто з півночі. З його слів, підрозділи російських 114-ї ОМСБр (1-й корпус армії "ДНР") і 15-ї окремої мотострілецької бригади (2-й корпус армії "ЛНР") можуть спробувати наступати між Степовим та Авдіївським коксохімічним заводом, аби остаточно перерізати трасу Авдіївка — Орлівка.

Костянтин Машовець вважає, що цей план сумнівний, адже попередні атаки на коксохімічний завод були безуспішними. Натомість аналітики ISW не спостерігають жодних ознак, що свідчили б про те, що ворог зможе досягти оперативного значного прогресу біля Авдіївки, якщо проведе нову хвилю інтенсивних наземних штурмів найближчим часом.

Авдіївський напрямок

Нагадаємо, 11 січня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що найближчим часом росіяни можуть почати новий наступ у лютому. З його слів, ворог хоче спробувати повністю окупувати Авдіївку.

9 січня Олександр Коваленко розповів, що в районі Авдіївки ЗС РФ продовжували вести наступальні операції. Він зазначив, що в районі перебуває від 40 до 45 тисяч російських окупантів.