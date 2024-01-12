Далекобійник намагався вивезти сина-ухилянта за кордон у спальному мішку: як його покарали

Суд врахував щире каяття обвинуваченого, його позитивну характеристику та несудимість і замінив вирок у три роки позбавлення волі на річний іспитовий термін.

Жовківський районний суд Львівської області виніс ухвалу щодо чоловіка, який намагався перетнути кордон з "нелегалом" — 21-річним сином. Відповідне рішення опубліковано 8 січня в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За інформацією слідства, у жовтні 2023 року водій вантажівки Renault заховав 21-річного військовозобов’язаного сина у спальному мішку та намагався вивезти його за кордон до Польщі через КПП "Рава-Руська — Гребенне". При цьому сам водій міг перетнути кордон законним чином.

"Свої дії пояснює хвилюванням за долю свого сина, оскільки переживав, що його можуть мобілізувати. У вчиненому розкаюється, просить суворо не карати", — йдеться в ухвалі.

Суд визнав підозрюваного винним за ч. 1 ст. 332 КК України та призначив три роки позбавлення волі. Однак вирішив, зважаючи на характеристику підозрюваного та його несудимість і щире каяття, звільнити його від відбування покарання, замінивши ув’язнення на рік іспитового терміну. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному порядку.

На сина обвинуваченого склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину державного кордону відповідно до ч. 1 ст. 204-1 КУпАП.

Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники викрили десятьох "ухилянтів" із різних областей України, які хотіли незаконно покинути територію країни на човні. За таку подорож чоловіки призовного віку мали заплатити 5 тисяч доларів з людини. Затримали їх неподалік держкордону на березі річки Дністер.

Крім того, 27 грудня повідомлялося про затримання 16 чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з України до Словаччини. Вони робили спроби перетину кордону як групами, так і індивідуально.