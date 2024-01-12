Підтверджені факти: у ГУР прокоментували постачання балістичних ракет КНДР до РФ

За словами представника розвідки Андрія Юсова, Північна Корея передала Росії артилерійські снаряди, боєкомплекти, снаряди для реактивних систем залпового вогню, міни.

Українські розвідники мають відомості про постачання до РФ озброєння з КНДР. Деталі щодо передачі балістичних ракет перебувають у процесі уточнення. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Що ще передала, ми розуміємо, ця інформація вже також звучала. Сам факт оборонного співробітництва він не прихований характер носить", — сказав він.

Згідно з інформацією від ГУР, КНДР здійснила передачу артилерійських снарядів, боєкомплектів, снарядів для реактивних систем залпового вогню і мін Кремлю. За словами Юсова, це підтверджені факти.

Також він додав, що наразі триває процес збору даних і додаткової розвідки для подальшого аналізу ситуації, щоб у майбутньому відомство могло надати відповідні коментарі.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що РФ отримала від КНДР балістичні ракети і хоче додати до свого арсеналу ракети з Ірану. Це стало очевидно ще в середині грудня 2023 року.

Раніше постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук говорив, що Північна Корея використовує Україну як полігон для випробувань своїх ракет за допомогою передачі балістичних ракет Росії. За його словами, балістичні ракети малої дальності, передані КНДР Росії, були запущені по Україні в грудні 2023 року і січні 2024-го.