Біля Куп'янська бригада з Волині зайняла позиції росіян за підтримки танка та БМП CV-90 (відео)

Злагоджена робота підрозділів дозволила отримати результат на полі бою, де загарбники втратили облаштовані траншеї та окопи.

Штурмовики 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого зуміли захопити позиції російських окупантів в районі Куп’янська. Подробиці Сухопутні війська Збройних сил України повідомили у Facebook.

Завдяки підтримці важкої техніки бійцям вдалося наблизитися до місяця, де перебували загарбники. Застосувалися танк і БМП CV-90 шведського виробництва. Згодом піхота зачистила позиції.

"Злагоджена робота. Штурм ворожих окопів", – йдеться у повідомленні.

14 бригада ЗСУ на фронті

Українські захисники з підрозділів 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого 1 грудня 2023 року знищили танки та піхоту російських окупантів. Спочатку бійці ліквідували перший танк. Згодом був знищений другий.

Російська піхота також намагалася пройти далі, переховуючись серед дерев, але українські воїни зафіксували їхнє пересування. Згодом завдяки артилерії загарбників знищили. Залишився лише один окупант, який кинувся навтьоки.

Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого 24 листопада ліквідували російську техніку та особовий склад окупантів. Бійці показали, як ліквідували міномет 120-мм калібру. Знищено було й БМП із піхотою та танк, КАМАЗ та автівку.

16 листопада підрозділ зумів зупинити наступ російської важкої бронетехніки. Бійці волинської бригади застосували ПТРК Javelin та уразили першу БМП, а інша – наїхала на міну. Екіпаж ворожого танка, побачивши це, намагався втекти.

Нагадаємо, у березні 14 бригада взяла на озброєння трофейний броньовик військ РФ. Військові зазначили, що окупанти з РФ спеціально пошкодили машину перед тим, як її залишити. Відновлювати "Тигр" допомогли волонтери.