"Передайте в ЗСУ": українська діаспора закликає Австралію не знищувати гелікоптери MH90

Австралійський уряд планує утилізувати 45 транспортних гелікоптерів Taipan. Діаспора закликає передати їх Україні, бо це може бути навіть дешевше за розбір бортів.

Австралійська федерація українських організацій (AFUO) закликає уряд країни не утилізовувати транспортні гелікоптери MH90 Taipan й передати їх Україні. Відповідне повідомлення опубліковано на офіційній сторінці федерації.

Українська діаспора закликає не витрачати мільйони доларів на утилізацію транспортних гелікоптерів MH90. Королівські Повітряні сили заявили, що їм більше не потрібні Taipan. Попри наявність офіційного запиту України на отримання гелікоптерів, уряд Австралії прийняв рішення розібрати 45 гелікоптерів.

В повідомленні наголошують, що 45 Taipan могли б суттєво допомогти Україні:

значно покращили б військові позиції;

більш ніж удвічі зросла б кількість переданих транспортних гелікоптерів Україні з початку повномасштабної війни;

відправити гелікоптери в Україну, ймовірно, буде дешевше за їхню утилізацію.

14 січня о 14:00 за місцевим часом українці збираються провести мітинг біля Сіднейської ратуші із закликом уряду скасувати рішення про утилізацію MH90. Інші штати теж будуть проводити скоординовані мітинги протягом наступних тижнів.

"Премʼєр-міністр заявив, що підтримує Україну, але пакети допомоги стали меншими й не такими частими. Слова не допоможуть нам виграти цю війну. Нам потрібні дії і зараз", — наголосили в AFUO.

Нагадаємо, 26 грудня ЗМІ писали, що Україна робила запит на отримання вертольотів Taipan в Австралії.

8 січня аналітики Janes повідомили, що Австралія вже почала процес утилізацію транспортних гелікоптерів, бо не знайшлося на них покупців.