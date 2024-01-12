Деякі чоловіки можуть отримати відстрочку від мобілізації: що запропонували в ОВА

На Івано-Франківщині шукають чоловіків, які будуватимуть фортифікаційні споруди в Донецькій області. Їм пропонують житло, харчування, зарплату й відстрочку на час будівництва.

Деякі чоловіки, які проживають в Івано-Франківській області, можуть отримати відстрочку від мобілізації. Для цього необхідно допомогти з будівництвом фортифікаційних споруд на Донеччині. Про це повідомляють в Івано-Франківській ОВА.

Загалом шукають 300 чоловіків, які погодяться поїхати в Донецьку область. Їм пропонують заробітну плату в розмірі 20 тисяч гривень, а також нададуть житло та харчування.

Важливо, що військовозобов’язані чоловіки, які погодяться на таку пропозицію, отримають відстрочку від мобілізації на період будівництва оборонних споруд.

В Івано-Франківській військовій адміністрації кажуть, що в області є вся необхідна техніка, утім, не вистачає людей, які б споруджували фортифікаційні споруди.

Будівництво фортифікаційних споруд

Ще в листопаді минулого року Володимир Зеленський оголосив про укріплення оборонних споруд майже в усіх областях України. Захисні споруди з’являться по всьому кордону з Росією та Білоруссю.

Утім, максимальна увага до посилення фортифікаційних споруд буде в Донецької області, а саме на Авдіївському, Мар’їнському й інших напрямках.

Наприкінці грудня в Державній спеціальній службі транспорту показали, як будують оборонні споруди.

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, під час будівництва фортифікаційних споруд Сили оборони користуються досвідом, який отримали під час війни. Зокрема, вони складаються з трьох ліній оборони, смуги забезпечення основної лінії і тилової. Кожна з них має певну довжину, а перед ними — мінні поля.

Нагадаємо, відстрочку від мобілізації можуть отримати декілька категорій українців, однак вона не надається автоматично, і для цього необхідно відвідати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.