"Я не бачив": Зеленський висловився щодо законопроєкту про мобілізацію (відео)

За словами глави держави, законопроєкт про мобілізацію має бути справедливим. Президент також зазначив, що ще не ознайомився з кінцевим варіантом документа.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Про це йшлося на пресконференції Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком 12 січня.

Представники ЗМІ запитали у глави держави, яке майбутнє у законопроєкту про мобілізацію, зазначивши, що закон був відкликаний Кабміном.

"Я знаю, що військові з депутатами працювали. Кінцевий варіант я не бачив. Для мене головне, щоб цей закон був справедливим", — відповів Зеленський.

Президент наголосив, що зможе сказати свою думку після того, як побачить усі деталі законопроєкту.

Кабмін відкликав законопроєкт про мобілізацію: що відомо

Нагадаємо, 11 січня Кабінет міністрів України відкликав із Верховної Ради законопроєкт про зміну правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Того ж дня глава Міноборони Рустем Умеров заявив про готовність вносити на узгодження Кабміну нову редакцію законопроєкту. За словами міністра, текст написаний з урахуванням усіх пропозицій, узгоджених у робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк 12 січня повідомив, що закон буде проголосовано в першому-другому читанні протягом кількох днів, максимум тижнів. Він також зазначив, що ніхто не хоче брати на себе відповідальність за "непопулярні рішення".