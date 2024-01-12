Не залишають ЗС РФ жодного шансу: Залужний показав роботу екіпажу HIMARS (відео)

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що військові знаходяться у постійному очікуванні, і як тільки з'являється ворожа ціль — за лічені хвилини завантажуються та виїжджають на вогневу позицію.

Сили оборони продовжують ефективно ліквідовувати російських окупантів та ворожу техніку на фронті. По цілях українські військові відпрацьовують за допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS. Про це у пʼятницю, 12 грудня, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Facebook.

"Реактивний артилерійський комплекс HIMARS ефективно знищує техніку та живу силу супротивника по всій лінії фронту", — йдеться у повідомленні генерала.

Залужний наголосив, що екіпажі РСЗВ знаходяться у постійному очікуванні, і як тільки з'являється ворожа ціль — за лічені хвилини завантажуються та виїжджають на вогневу позицію.

"Ми працюємо цілодобово, не залишаємо окупантам жодного шансу. Звичайно, хочеться діставати ще глибші цілі в тилу ворога, щоб назавжди вигнати їх з рідної землі", — наголошують військовослужбовці одного з екіпажів.

Окрім того, головнокомандувач Збройних сил України оприлюднив відео роботи одного з екіпажів.

Нагадаємо, 10 січня ССО повідомляли, що на одній з ділянок фронту на Південному напрямку російські окупанти втратили САУ та РСЗВ. По них відпрацювали з HIMARS бійці Сил спеціальних операцій разом з артилеристами Сил оборони.

Також 5 січня Сили спеціальних операцій Збройних сил України розповіли про знищення двох російських САУ "Нона-С" на Запорізькому напрямку.

Крім того, 3 січня на тому ж напрямку бійці Сил Спеціальних операцій скоригували вогонь HIMARS по російському екіпажу БпАК ZALA.