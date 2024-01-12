Двоє в човні, і без собаки: іноземець намагався вивезти по воді чоловіка з України (відео)

Громадянин Молдови сів у гумовий човен та на веслах вирушив до українського берега. Там на нього чекав українець, але плани чоловіків невдовзі зруйнували.

В Україні перехопили човен, на якому іноземець мав вивезти громадянина за кордон. Однак це зовсім не було викраденням, а навпаки — втечею. Деталями 12 січня поділилась пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Громадянин Молдови вирушив по воді до українського берега. Там він мав підібрати українця — свого "клієнта" — та вивезти чоловіка за кордон. Чоловік хотів втекти через Дністер з країни.

Проте гумовий човен помітили, у цьому прикордонникам допоміг тепловізор. Правоохоронці вирушили на зустріч порушникам і провели затримання.

"Протоколи про правопорушення складено. Справи скеровано до суду", — зазначили у ДПСУ.

У відомстві оприлюднили кадри з місця подій. На відео видно, як річкою до берега підпливає людина у невеликому човні. Потім у човен застрибує інша людина, яка чекала на березі.

Разом вони на веслах вирушають по воді у невідомому напрямку. Згодом у кадрі з’являється вже моторний човен, який очевидно має перевагу у швидкості та наздоганяє порушників.

З фото, також опублікованого пресслужбою ДПСУ, зрозуміло, що спроба втечі відбувалась у темний час доби.

ДПСУ із затриманими Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше у ДПСУ інформували, що українець вів прямий ефір своєї невдалої втечі через річку Тису. Пізніше чоловік зізнався, що зміг пропливти у холодній воді лише метр.

Начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління ДПСУ Ігор Матвійчук розповів, що українець намагався виїхати з країни як Тоня. Він заявляв, що змінив стать, хоча замінив лише медичні документи.