Вистрілив 6 разів: у Миколаївській області військовий міг застрелити заступника командира, — ЗМІ

За словами представника спеціалізованої прокуратури Андрія Кльопова, постріли здійснювались з автомата, який був закріплений за бійцем ЗСУ. Після злочину він наклав на себе руки.

У населеному пунктi Березнегувате Миколаївської області боєць ЗСУ міг розстріляти заступника командира роти, після чого вчинив самогубство. Про це повідомляє видання "НикВести" 12 січня.

У коментарі журналістам керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрій Кльопов підтвердив трагедію, яка сталася ще 7 січня.

За його словами, близько 21:00 старшина роти щонайменше 6 разів вистрілив у командира з власного автомата, що в результаті і призвело до його загибелі.

"На жаль, інформація підтвердилася. У селищі міського типу Березнегувате військовослужбовець, старшина, здійснив близько 6 пострілів із закріпленого за ним автомата у заступника командира роти. На місце був виїзд для огляду, допитано свідків. З'ясовуємо", — заявив Андрій Кльопов.

Окремо було зазначено, що досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУ Національної поліції Миколаївської області, а процесуальне керівництво здійснює місцева спеціалізована прокуратура в області Південного регіону.

Ними було відкрито кримінальне провадження за кваліфікацією статті 1 частини 115 "Умисне вбивство". Про попередні результати розслідування на момент публікації матеріалу не повідомлялося.

Нагадаємо, 1 грудня повідомлялося, що в Києві жорстоко вбили військового. За інформацією слідства, бійця ЗСУ вбив його знайомий із Вінницької області. Підозрюваного затримали й доправили в СІЗО, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

11 грудня повідомлялося, що у Хмельницькій області на 9 років ув'язнили чоловіка, який убив військову медсестру. Суд також постановив стягнути з чоловіка 800 тисяч гривень моральної компенсації на користь матері загиблої жінки.