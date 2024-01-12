Не виконували бойові завдання: у 35-й ОБрМП поділилися деталями про смерть двох бійців ЗСУ

За інформацією командування, для запобігання майбутнім подібним трагедіям було розпочато службове розслідування. Загиблі військовослужбовці були нещодавно мобілізовані.

У Миколаївській області військовослужбовець застрелив заступника командира роти, а потім вчинив самогубство. Це сталося в 35-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Командування поділилося деякими новими подробицями на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Трагічний випадок дійсно стався, ідеться в повідомленні, і в результаті двоє військовослужбовців померли. Командування бригади висловлює свої співчуття рідним і близьким.

Представник ЗСУ, дії якого й призвели до трагедії, приєднався до підрозділу зовсім нещодавно та від самого початку перебував на посаді командира відділення.

Перебуваючи в тилу, він забезпечував усім необхідним особовий склад, який і брав участь у штурмових діях. Відповідно, бойові завдання військовослужбовець не виконував.

Заступник командира роти, якого й було вбито, також не брав участі в боях, каже начальник служби зв'язків із громадськістю 35-ї ОБрМП Сергій Козачинський у коментарі "Суспільному". Він виконував обов'язки морально-психологічного забезпечення. Обидва військовослужбовці були мобілізовані нещодавно.

У командуванні додали, що для запобігання подібним випадкам у майбутньому було призначено службове розслідування, за результатами якого й буде ухвалено відповідні рішення.

Нагадаємо, що інцидент стався ще 7 січня. Військовий вистрілив щонайменше 6 разів у заступника командира роти, після чого сам вчинив самогубство. Постріли здійснювалися з автомата, який був закріплений за бійцем ЗСУ. Розслідування триває.