Відповідає Статуту ООН: Байден розповів, чи продовжать США обстрілювати Ємен

За словами президента США, його країна готова вжити подальших заходів для усунення загроз і нападів з боку хуситів.

Президент США Джо Байден заявив, що атаки на об'єкти хуситів у Ємені відповідають міжнародному праву і Статуту ООН. Про це він написав у листі до голів обох палат Конгресу. Лист було опубліковано на сайті Білого дому.

За словами Байдена, з листопада 2023 року єменські хусити здійснили серію нападів на збройні сили Сполучених Штатів, зокрема кораблі та літаки, а також на морські комерційні судна, що діють у Червоному морі, Баб-ель-Мандебській протоці та Аденській затоці.

Він зазначив, що дії хуситів становлять загрозу безпеці збройних сил США, для комерційних суден та їхніх екіпажів, а також негативно впливають на регіональну політичну та економічну нестабільність.

Байден заявив, що 9 січня 2024 року хусити здійснили свою найбільшу атаку в Червоному морі, застосувавши безпілотні літальні комплекси, протикорабельні крилаті ракети та балістичні ракети. Уже 10 січня Радбез ООН ухвалив резолюцію з вимогою до хуситів негайно припинити всі напади.

"11 січня 2024 року за моєю вказівкою сили Сполучених Штатів як частина багатонаціональної операції разом зі Сполученим Королівством за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів завдали ударів по об'єктах у Ємені", — написав Байден.

За словами американського президента, ударів було завдано по пускових комплексах і місцях зберігання БПЛА і ракет.

"Я керував ударами, щоб захистити й захистити наш персонал і активи, знизити і порушити здатність бойовиків хуситів здійснювати майбутні напади на Сполучені Штати і судна, що діють у регіоні Червоного моря", — заявив Байден.

Американський лідер зазначив, що він зобов'язаний захищати громадян США як вдома, так і за кордоном, сприяти інтересам безпеки своєї країни. Дії, вжиті проти хуситів, відповідають міжнародному праву і статті 51 Статуту ООН.

Він зазначив, що Сполучені Штати готові вжити подальших заходів для усунення подальших загроз і нападів з боку хуситів.

Раніше повідомлялося, що біля Ємену ракета атакувала танкер із нафтою РФ. За даними британського відомства UKMTO, ракета пройшла за 500 метрів від танкера, потім до торгових кораблів стали підпливати човни. Зі свого боку, США завдали понад 100 точкових ударів по виробничих комплексах, радарах і ППО єменських повстанців.