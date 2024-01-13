"Нікому літати": "найсмертоносніший" пілот розкрив таємницю, чи отримала Україна F-16

За словами підполковника ВПС США Дена Гемптона, першим важливим завданням для українських льотчиків після того, як вони отримають винищувачі F-16, буде знищення російських літаків МіГ і Су.

Підполковник американського військово-повітряного флоту, льотчик Ден Гемптон, відомий під позивним "Two Dogs" і визнаний одним із найбільш "небезпечних" льотчиків на F-16, поділився своєю думкою про наявність західних винищувачів в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Їх не використовують в Україні. На них нікому літати. Я маю на увазі, що кілька українських пілотів (на навчанні) в Данії, тут (у США). І вони не найняли нікого з нас (західних пілотів у відставці, які мають досвід оперування F-16 і готові допомагати захищати Україну — ред.). Тому хто б на них літав?", — заявив Гемптон.

Льотчик зазначив, що спочатку він пропонував Україні почати підготовку своїх власних льотчиків. Однак, з огляду на те, що цей процес потребує часу, він також запропонував паралельно залучати "приватних підрядників" для підтримки.

"І вони цього не зробили... Я чув, що причиною було те, що уряд України продовжував сподіватися, що Америка або країни НАТО відправлять своїх військових льотчиків, які допомагатимуть воювати за Україну", — додав льотчик.

За словами підполковника, це нереалістичне очікування.

"Якби воював звичайний військовий офіцер, це означало б, що воно повинно мати схвалення свого уряду, а це означає пряму конфронтацію з Москвою. Не те, щоб це мало значення. Я маю на увазі: кого хвилює, що робить Москва? Але політиків це хвилює", — пояснив експілот ВПС США.

Ден Гемптон висловив сподівання, що українська влада усвідомлює, що такий сценарій малоймовірний.

Він додав: "Я сподіваюся, що ті, хто пілотуватиме ці літаки, будуть саме ваші власні льотчики або фахівці, яких вони заздалегідь навчать для цієї мети".

Крім того, за його словами, за допомогою цих винищувачів українська армія зможе діяти і "робити те, що їй потрібно".

"Що повинна зробити Україна, чого вона не змогла зробити, так це отримати перевагу в повітрі. Це означає, що небо над Україною належить Україні, і все, що залітає у ваш повітряний простір, буде збито. По-моєму, ось із чого повинні почати F-16. Це "вимести" з неба російські МіГи і Су", — розповів військовий.

Ден Гемптон: чому пілота називають "найсмертоноснішим"

Ден Гемптон (позивний Two Dogs) брав участь у військових конфліктах у Перській затоці, на Косово і в Іраку. Він виконав 151 бойовий виліт, встановивши рекорд за кількістю військових нагород серед американських пілотів винищувачів з часів в'єтнамської війни.

Йому присуджено нагороди "Пурпурове серце", 4 Почесних хрести за видатний героїзм у повітрі, а також 8 "Повітряних медалей" ВПС США за сміливість під час повітряних боїв.

Ден Гемптон заявив, що сам готовий битися за Україну, якщо уряди обох країн вирішать питання приватних військових підрядників для виконання польотів над Україною.

Нагадаємо, що в Міноборони розповіли про роботу "Авіаційної коаліції". Генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк розповів, що українські пілоти та інші групи авіаційного персоналу незабаром перейдуть до програми перенавчання на винищувачах.

6 січня стало відомо, що перша партія F-16, обіцяна Данією для передачі Україні до Нового року, затримується. У Данії заявили про невиконання умов з боку України.