Україні потрібні F-16: у Повітряних силах пояснили, чому вони наразі важливіші за штурмову авіацію

Представник ПС ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що штурмовики класу А-10 дорожчі в обслуговуванні, тож, у України поки що не вистачить ресурсів для освоєння цього літака.

Для переваги в небі авіації Повітряних сил України конче необхідні багатоцільові винищувачі F-16, на яких наразі навчаються українські пілоти. Про це розповів у коментарі "Українській правді" речник ПС України Юрій Ігнат.

Він підкреслив, що отримання цих винищувачів від західних партнерів залишається пріоритетом на цьому етапі війни, а вже згодом можна буде порушити питання отримання штурмової авіації та ударних гелікоптерів, які спрямовані безпосередньо на підтримку сухопутних військ.

"Позиція Повітряних сил щодо отримання на озброєння західних літаків є незмінною: пріоритетом є F-16, на яких зараз навчаються наші пілоти. Можливо буде інший тип, але саме — багатоцільовий літак, здатний працювати по повітряних, наземних та надводних цілях. Саме F-16 є багатофункціональним і може виконувати ряд цих функцій із широким спектром озброєння", — підкреслив Ігнат.

Потреби Сухопутних військ — що сказав генерал Сирський

Нагадаємо, що в інтерв'ю агентству Reuters командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський 12 січня сказав, що Києву потрібно більше військових літаків для ведення бойових дій і підтримки піхоти, таких як американські штурмовики А-10 і гелікоптери класу AH-64 Apache, AH-1 Super Cobra та UH-60 Black Hawk. Також, за словами генерал-полковника, Україні потрібні літаки, які можуть запускати крилаті ракети великої дальності.

Проте представник ПС ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що командувач Сухопутних військ хотів би бачити більше підтримки з повітря, але Україна не надсилала офіційний запит на надання літаків А-10. На сьогодні питанням №1 є освоєння F-16, функцію підтримки піхоти, за словами Ігната, наразі надають Су-25 і гелікоптери.

Позиція командування Повітряних сил

Речник Повітряних сил наголосив, що все ж таки передумовою успіху на фронті наразі він вважає завоювання переваги в повітрі, яке зможе забезпечити як літак F-16, так і зенітні ракетні комплекси середнього та великого радіуса дії.

Він пояснив: штурмовики класу А-10, що виконують монофункцію, зазвичай здатні задовольнити потреби, про які говорив генерал Сирський. Але вони дорожчі в обслуговуванні, та й ЗСУ вже мають на озброєнні літаки штурмової авіації — Су-25, які сьогодні працюють близько до лінії вогню разом із вертольотами армійської авіації та Повітряних сил (Мі-24, Мі-8). Крім того, додає Ігнат, є два типи винищувачів МіГ-29, Су-27, бомбардувальник Су-24М, транспортна авіація.

"Платформа А-10 буде занадто обтяжливою для авіації Повітряних сил, у нас просто не вистачить ресурсів для освоєння цього літака — як матеріальних, так і людських", — зауважив речник ПС.

Крім того, як пояснив речник ПС ЗСУ, російські окупанти мають багато засобів протиповітряної оборони на передній лінії фронту, що надає їм перевагу в повітрі, зокрема на окупованих територіях, де потужні російські авіаційні комплекси типу Су-35 загрожують українським літальним апаратам.

"Тому використання штурмової авіації є суттєво обмеженим", — пояснив Ігнат.

При цьому він зауважив, що льотчики і вертольотчики завдають сьогодні ударів по противнику методом "кабрірування", тобто задираючи "ніс" угору і фактично по балістичній траєкторії відправляючи некеровані авіаційні ракети.

Нагадаємо, 4 січня речник Міністерства оборони США Патрік Райдер повідомив, що українські льотчики можуть завершити навчання на американських винищувачах F-16 до кінця 2024 року. Він підкреслив, що на підготовку пілотів потрібно від п'яти до восьми місяців.

Раніше, 28 грудня, колишній спеціальний радник головнокомандувача України Данієл Райс сказав у коментарі ЗМІ, що прибуття в Україну західних літаків у великих кількостях має забезпечити Україні перевагу в повітрі.