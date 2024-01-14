"Ми нічого не будемо робити": Естонія відмовляється повертати військовозобов'язаних українців додому

Українська влада, вважає прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, сама має звернутися до громадян мобілізаційного віку з проханням повернутися і допомогти своїй країні.

Прем'єр Естонії Кая Каллас дала зрозуміти, що її уряд не робитиме жодних дій, щоб українські чоловіки мобілізаційного віку повернулися на батьківщину. За її словами, це турбота української влади, яка має звернутися до своїх громадян в Естонії із закликом їх повернутися. Така заява Каллас прозвучала під час інтерв'ю The Kyiv Independent 13 січня.

Естонський прем'єр зізналася, що це питання вона обговорювала з президентом України Володимиром Зеленським під час його нещодавнього візиту в країну. Під час діалогу український лідер зазначив, що є люди, які захищають Україну на полі бою, а є ті, хто платить податки і працює в тилу, щоб бійці на передовій мали все необхідне.

Тим часом є такі люди, які перебувають в інших країнах, таких як Естонія, і якщо вони дотримуються правил і вже потрапили в країну, то Євросоюз надає їм тимчасовий захист.

"Тому ми зі свого боку точно нічого не будемо робити, щоб видати цих людей. Україна має звернутися до людей, які тут, і попросити їх повернутися, щоб допомогти своїй батьківщині", — заявила Каллас.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року міністр закордонних справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що якщо Київ вирішить повернути своїх громадян через мобілізацію, то Таллінну доведеться ділитися з українською владою інформацією про людей, які перебувають в Естонії. Однак межі міжнародного права не передбачають окремої угоди між країнами з цього питання.