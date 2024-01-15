Щойно замерзне земля: в ISW розповіли про наступальні плани ЗС РФ на фронті

За даними аналітиків, морозна погода поки що стримує обидві сторони від активних дій на полі бою, проте найближчими тижнями все нібито може змінитися. Водночас у противника проблеми з особовим складом.

Російські окупанти можуть готуватися до того, щоб розпочати новий наступ на полі бою, однак найімовірніше він не матиме жодного оперативного успіху. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 14 січня.

За даними аналітиків, почнуться активності на полі бою нібито вже за кілька тижнів. Противник очікує, коли земля в східних і південних регіонах остаточно замерзне і спробує просунутися вперед. Поки що в нього такої можливості немає.

Російський літературний критик і теоретик альтернативної історії Сергій Переслегін, продовжують у звіті, уже зазначав, що ЗС РФ готують наступальні дії в період між 12 січня і 2 лютого 2022 року. На його думку, українські війська нібито до того моменту "виснажаться", обороняючи позиції біля Авдіївки на Донеччині та на лівому березі Херсонської області.

Водночас російський критик зазначає, що в окупантів може виявитися недостатньо живої сили для проведення операції, яка прогнозується. А ось інший російський військовий блогер говорить про те, що кількість військовослужбовців ЗС РФ дає змогу проводити різноманітні маневри, однак "проривів" можна не чекати.

Велику роль також може відігравати морозна погода, яка не дозволяє обом сторонам проводити активну наземну активність, а також використовувати артилерію і безпілотники по всій лінії фронту. Наприклад, один із російських військових блогерів заявив про те, що це одна з причин, чому армія противника не може просунутися на північ від населеного пункту Вербове Запорізької області. Також у ЗС РФ проблеми з авіацією через складні погодні умови, як зазначали в ОК "Південь".

"Низькі температури в Україні, ймовірно, наразі стримують операції на фронті, але, найімовірніше, створять сприятливіші умови для механізованих маневрів у міру замерзання ґрунту найближчими тижнями. Російські сили, ймовірно, спробують підтримувати або активізувати локальні наступальні операції на сході України у спробі захопити й утримати ініціативу незалежно від зимової погоди та умов місцевості, але не зможуть здійснити оперативно значущі прориви", — підсумували в ISW.

Нагадаємо, 14 січня повідомлялося, що у ЗСУ назвали місто на Донбасі, яке ЗС РФ хочуть захопити найближчим часом. За словами офіцера пресслужби 26-ї артилерійської бригади Олега Калашникова, особовий склад противника використовуватимуть для штурмів українських позицій у районі міста Часів Яр. Від атак із бронетехнікою окупанти поступово відмовляються.