Українські Abrams отримали динамічний захист: що відомо про ARAT-1 (фото)

Динамічний захист на американські танки почали встановлювати під час бойових дій в міській забудові під час операції в Іраку. Він має надати до 500–550 мм додаткового захисту проти кумулятивів.

В українській армії на озброєнні є 31 танк Abrams M1A1 SA. Тепер стало відомо, що машини почали оснащувати комплектом динамічного захисту M19 Abrams Reactive Armor Tile-1 (ARAT-1). Відповідне відео шириться соціальними мережами в Х (раніше Твіттер).

Сполучені Штати передали Україні машини у версії Situantional Awareness, які є доволі поширеними в американських збройних силах. Раніше всі світлини Abrams у складі ЗСУ були без динамічного захисту. Тепер щонайменше одна машина отримала його.

ARAT-1 входить до комплекту Tank Urban Survival Kit, який застосовувався армією США під час бойових дій в Іраку. У "Мілітарному" зазначають, що існує два варіанти ДЗ M19 та M32. Другий варіант схожий на вигнуту плитку. Українські танки отримали версію M19.

Динамічний захист M19 (зверху) та M32 (знизу)

M19 ARAT-1 виробляється з 2006 року компанією EBAD для бойових дій в умовах міської забудови. В основі динамічного захисту лежать блоки ДЗ M5 для БМП Bradley BRAT. Додаткове бронювання має забезпечити захист від кумулятивних боєприпасів з пробиванням приблизно 500–550 мм.

Динамічний захист на Abrams швидко встановлюється та може бути замінений в польових умовах. Супутня шкода під час спрацювання ARAT-1 зведена до мінімуму завдяки випробуванням. Отже, ймовірність детонації сусідніх блоків динамічного захисту є низькою. На один борт машини приходиться 32 блоки, додатково їх можна встановити на башту Abrams.

Нагадаємо, 7 січня в Міноборони України показали американський танк Abrams десь на полігоні.

27 грудня аналітик повідомив, як американські Abrams захистити від FPV-дронів.