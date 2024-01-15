У Росії випустять навчальний літак МіГ-УТС: експерти описали особливості машини

Створення нового навчального літака зумовлене драматичною ситуацією, в якій опинилися російські повітряні сили. Як виявилося, парк чеських L-39 поступово застаріває, а новий Як-130 — відносно дорогий і має низькі темпи виробництва.

У Росії побудують новий навчально-тренувальний літак МіГ-УТС, який зрештою замінить чехословацький L-39 "Альбатрос". У зв'язку з цим польський експерт Мацей Шопа в матеріалі Defence 24 від 14 січня зазначив, що новий літак ілюструє драматичну ситуацію, в якій опинилися Повітряно-космічні сили РФ.

Намір російських конструкторів створити МіГ-УТС може виявитися несподіваним рішенням, оскільки авіаційно-космічна промисловість РФ роблять ставку на сучасний навчально-бойовий літак Як-130, що має певний успіх на експортному ринку.

Тим часом ця машина має певні недоліки — Як-130 відносно дорогий і має низький темп виробництва. Як стверджує польський аналітик, всього у Москви є 120 літаків. Крім того, машина призначена для підвищення рівня добірних льотчиків, але на більш ранньому етапі навчання потрібні простіші та дешевші платформи.

Для таких цілей у росіян і був чеський L-39, який з'явився в 1970-х роках. Ця навчальна машина виявилася вельми вдалою і відповідала вимогам свого часу, але парк літаків, що залишився у РФ, неухильно застаріває. Росіяни давно знали про цю проблему, тому довгий час працювали над заміною "Альбатроса".

Навчальний літак L-39 "Альбатрос"

Розв'язанням проблеми має стати новий реактивний навчально-тренувальний літак Мікояна з робочою назвою МіГ-УТС, який створюють на основі забутого в 1990-х проєкту МіГ-АТ. Тоді ця машина конкурувала з Як-130, але поступилася останній через нижчі льотні характеристики.

Навчально-бойовий літак Як-130

У МіГ-УТС будуть використані рішення МіГ-АТ, зокрема щодо компонування приладів кабіни пілота та основних елементів аеродинамічної системи. Але на відміну від попередника новий літак буде одномоторним, а не двомоторним, що істотно вплине на його ціну і вартість льотних годин.

"У принципі, конструктивно літак буде еквівалентом оновленого Albatros або, якщо хочете, китайського K-8 Karakorum та італійського M-345", — вважає польський експерт.

При цьому як силову установку передбачається використовувати російський двигун АІ-222-25, тобто той самий, що і на двомоторному Як-130. З огляду на технологічний прогрес, літак, ймовірно, також отримає набагато сучасніше бортове обладнання.

Щодо підготовки пілотів, то в Росії вона триває п'ять років, тож малоймовірно, що МіГ-УТС відіграв особливу роль у навчанні екіпажів, які братимуть участь у військових діях в Україні. До того ж поки що невідомо як швидко МіГ-УТС надійде в серійне виробництво.

Нагадаємо, в листопаді минулого року стало відомо, що Тегеран домовився з Москвою про постачання російських винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 і навчально-бойових Як-130. Повідомлялося, що наявність навчальних машин дасть змогу іранським льотчикам пройти навчання з експлуатації винищувачів 4+ покоління і навіть літаків 5 покоління на кшталт Су-57.