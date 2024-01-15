Менше 10 на всі ПКС. Чому для Росії втрата літака А-50 є важким ударом

Літак-розвідник А-50 має бортову апаратуру, яка дозволяє ворогу бачити територію України як на долоні. Окупанти не мають можливості будувати такі літаки.

Ввечері 14 січня в соціальних мережах розповсюдилась інформація, що РФ втратила літак А-50 над Азовським морем. 15 січня головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний підтвердив перехоплення А-50 та Іл-22. Фокус розібрався, для яких цілей використовувався борт, де та чим могли його збити.

РФ втратила літак А-50 – які завдання виконував борт

За повідомленням аналітикині Ольги Гончаренко, РФ втратила літак А-50 з бортовим номером RF-50601 "Красный" в небі над Україною. Літак А-50 призначено для дальнього радіолокаційного виявлення та керування.

Перший політ для А-50 відбувся 19 грудня 1978 року. На озброєння він поступив на 10 років пізніше — у 1988 році.

Основним завданням літака А-50 є проведення розвідки повітряних, наземних та надводних цілей. Для цього у нього є комплекс "Шмель" та інша апаратура. Борт здатний виявляти в радіусі до 800 км факели балістичних ракет, а станція РЛС здатна знаходити та супроводжувати літаки та крилаті ракети на відстані до 700 км. Окрім цього А-50 є повноцінним повітряним командним пунктом й може давати цілевказання для винищувачів, що активно використовує ворог на війні проти України.

Основні характеристики літака ДРЛВ А-50

Для виявлення цілей на землі А-50 має бути на високій висоті, щоб компенсувати рельєф місцевості. Бортова апаратура здатна виявляти балістичні ракети на відстані до 400 км, а скупчення бронетехніки на 450 км. Таким чином, коли А-50 знаходиться у повітрі, він може виявляти українські пуски ракет, станції ППО або авіацію. Фактично він бачить територію України як на долоні.

Окрім цього у РФ заявляли, що літак А-50 навчили працювати у звʼязці з комплексом ППО С-400. Літак підсвічує цілі для зенітної ракети, яка може бити по землі. У Defense Express пояснюють, що головка самонаведення ракети може працювати в напівактивному режимі на середній ділянці польоту. Вона має приймати відбитий сигнал від "Шмеля", а на кінцевій ділянці польоту вмикати власну активну систему пошуку цілей. Таким чином можна досягти більшої дальності польоту ракети, але це в теорії. Достеменно невідомо, чи може радіолокаційна станція "Шмель" на А-50 підсвічувати ціль для ракети 40Н6 з комплексу С-400.

Чому для РФ втрата А-50 є чутливим ударом?

В Радянському Союзі був виготовлений 31 літак А-50. Вони були на озброєнні СРСР та з 2010 року на озброєні Індії. Наразі у ПКС РФ "живих" бортів залишилось 9 одиниць — 6 у версії А-50У та 3 у версії А-50. Літаки такого типу більше не виробляють. За час повномасштабної війни Україна вже атакувала А-50 в Білорусі за допомогою БПЛА. Тому в строю у РФ залишилось приблизно 7 літаків А-50.

Місця операторів А-50 Фото: скриншот

Екіпаж складається з 10-11 осіб:

командир;

старший штурман наведення;

два штурмани наведення;

старший оператор супроводу;

бортінженери РТК, РЛС та засобів звʼязку.

Окрім цього на борту перебувають 5 членів льотного екіпажу.

У Defense Express припускають, що екіпаж А-50, найімовірніше, бачив зенітну ракету, що летить на них. Проте А-50 побудовано на базі Іл-76. Він не здатний робити маневри з ухилення. Разом з тим він має комплекс систему постановки інфрачервоних перешкод та комплекс РЕБ, який мав би захищати від зенітних ракет.

Україна пише історію. Де могли збити А-50

Ентузіасти з Radio & Nukes ідентифікували місце на супутнику, де працював А-50 чи Іл-22. Через хмари ідентифікувати тип борту не вдалося. Проте його шлях пролягав в районі тимчасово окупованого Приморська, що в Запорізькій області.

Супутниковий знімок, який зафіксував траєкторію польоту А-50 чи Іл-22

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний підтвердив знищення літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного пункту управління Іл-22. Також цю інформацію підтвердили Повітряні сили України.

В теорії збити А-50 міг би "блукаючий" Patriot з ракетами GEM-T. Вони мають дальність ураження висотних цілей в радіусі 160 км. Також варто зазначити, що від висоти польоту також залежить те, чим могли б збити російський літак. При цьому ЗМІ зазначають, що ще нікому в історії не вдавалося збити літак ДРЛВ. Україна пише історію.