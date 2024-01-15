Угода на $5,5 млрд: Франція купує 42 винищувачі Rafale

Французький Сенат занепокоєний перспективами проєкту авіаційної системи майбутнього — FCAS, яка має прийти на зміну літакам Rafale. Літаки нового покоління якщо і надійдуть на озброєння, то не раніше 2045 року.

Компанія Dassault Aviation уклала контракт із французьким агентством оборонних закупівель на суму 5,5 млрд доларів, у межах якого ВПС Франції отримають 24 винищувачі Rafale. Про це повідомили оглядачі Defence News.

Купівля була здійснена в той момент, коли французькі законодавці висловлюють занепокоєння з приводу франко-німецького проєкту з розроблення авіаційної системи майбутнього FCAS. Повідомляється, що наступник Rafale надійде на озброєння не раніше 2045 або навіть 2050 року.

"Це чудова новина для нашого суверенітету і безпеки, а також для наших збройних сил, які отримають додаткові Rafale з модернізованими оперативними можливостями", — йдеться в заяві міністра збройних сил Франції Себастьяна Лекорню.

Нові літаки відповідатимуть виробничому стандарту F4, — машини будуть оснащені ракетою середньої дальності класу "повітря-повітря" Mica виробництва MBDA, системами самооборони Spectra, а також двигунами M88 з можливостями форсажу.

За даними міністерства, винищувачі мають отримати модернізацію до стандарту F5 у 2030-х роках. Водночас Сенат закликав Dassault Aviation почати роботу над модернізацією, яка може мати в собі безпілотний літальний апарат, заснований на європейській програмі бойових безпілотників nEUROn, уже 2024 року.

Оглядачі пишуть, що поки FCAS не стане до ладу, Франції потрібен першокласний винищувач для забезпечення повітряного компонента її ядерного стримування, заявив комітет з оборони. Однак на думку експертів Defence Express, дуже схоже на те, що франко-німецький проєкт зі створення літака нового покоління скоро просто розвалиться.

Нагадаємо, французька компанія Dassault має намір продавати свої винищувачі Rafale у країни Близького Сходу. Як стало відомо наприкінці жовтня минулого року, на французькі машини "поклала око" Саудівська Аравія на тлі ескалації палестино-ізраїльського конфлікту.