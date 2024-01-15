Чудово спланована операція: Залужний підтвердив знищення літаків А-50 та Іл-22 (відео)

Внаслідок операції в Приазов'ї росіяни втратили два борти, подальша доля ворожого екіпажу не уточнюється. У Повітряних силах пообіцяли окупантам продовження.

Ввечері 14 січня бійці Повітряних сил Збройних сил України знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління ворога Іл-22. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму Telegram-каналі 15 січня.

"Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22", — сказав Валерій Залужний.

Головнокомандувач подякував Повітряним силам за "за чудово сплановану та проведену операцію" в Приазов’ї.

У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що спецоперація в Приазов’ї пройшла успішно.

"Мінус ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22! Спецоперація в Приазов’ї пройшла успішно. Далі буде…" — йдеться у повідомленні.

ЗСУ знищили російські літаки в Азовському морі

У неділю ввечері 14 січня народний депутат від "Слуги народу", заступник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін заявив, що близько 21:00 українські військові уразити літаки Повітряно-космічних сил РФ. Мова йшла про борт А-50 ДРЛО та бомбардувальник Іл-22,.

У ЗМІ з посиланням на джерела в Силах оборони розповіли, що літак А-50 зник з радарів та перестав відповідати на запити тактичної авіації відразу після заступу на чергування в районі Кирилівки. Борт Іл-22М11 було підбито, після чого він планував здійснити посадку в Анапі.

Нагадаємо, 15 січня начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що ворог знав, що на південному напрямку для його авіації існує суттєва небезпека.