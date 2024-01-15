Прискорення поставок: Швеція уклала контракт із Nammo на випуск боєприпасів для України, — ISW

Угода передбачає збільшення інвестицій у виробництво артилерійських боєприпасів у Швеції та скорочення термінів постачання снарядів.

Шведське управління оборонної техніки 14 січня оголосило про підписання контракту з компанією Nordic Ammunition Company (Nammo), який передбачає збільшення виробництва і постачання артилерійських боєприпасів для України калібру 155-мм. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 14 січня.

"Угода спрямована на збільшення інвестицій у виробництво артилерійських боєприпасів у Швеції та скорочення термінів постачання боєприпасів", — ідеться в публікації.

Скандинавські країни — Норвегія, Швеція, Фінляндія та Данія — підписали угоду про спільні закупівлі боєприпасів для підтримки України в межах ініціативи Північне оборонне співробітництво. У жовтні 2023 року з представниками компанії Nammo уклали перший контракт, що передбачає випуск артилерійських снарядів для України.

Нагадаємо, що касетні боєприпаси американського виробництва вже не настільки ефективні для ЗСУ. Сили оборони на лінії фронту відчувають "снарядний голод", водночас ЗС РФ продовжують наступати та будувати укріплення, які важко уразити артилеристам.

Також повідомлялося, що правоохоронці викрили угруповання, яке продавало боєприпаси та зброю з фронту. За даними поліції, підозрюваних затримали "на гарячому": намагалися продати три осколкові гранати. Про підозру повідомили чотирьом особам, які перебувають під вартою.