Виконавчий директор норвезького найбільшого виробника боєприпасів Nammo Мортен Брандцаг каже, що йому складно уявити, як реалізувати амбітну мету у 1 млн боєприпасів до кінця року. Галузь була в занепаді 30 років.

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В березні 2023 року Європейський союз пообіцяв передати Україні 1 млн боєприпасів протягом року. Проте виробники зіштовхнулися з низкою проблем, які вилізають через 30 років занепаду оборонки. Про це повідомляє The New York Times.

Виробники зброї та деякі урядовці висловлюють сумніви, наскільки реально виконати обіцянку. В Європі збіднішали запаси боєприпасів, подекуди їх навіть не вистачає для власних потреб. Тому офіційні особи Європейського Союзу прискорили щонайменше 8 контрактів з виробниками озброєння. Країни навіть почали спільно купувати боєприпаси, замість конкуренції.

Проте у виданні зазначають, що попри всі спроби, ЄС стикається з великими проблемами. Після 30 років занепаду, виробники досі стикаються з вузькими місцями ланцюжка постачань ресурсів. Виконавчий директор норвезької компанії Nammo Мортен Брандцаг заявив, що потужності галузі немає.

"Я думаю, ми не повинні говорити, що це неможливо, але зараз я не можу зрозуміти як (це зробити)", — заявив Брандцаг.

Європейський союз зобовʼязався передати Україні 1 млн боєприпасів тоді, коли йшли жорстокі бої за Бахмут. До середини 2035 року ЄС залучить 532 млн доларів для збільшення виробництва. До травня було передано 223 800 боєприпасів. Більшість снарядів надійшла із запасів країн, за що вони отримали 1,1 млрд доларів відшкодувань.

Гаубиця M777 Фото: The New York Times

Проте це була проста частина. Експерти кажуть, що зараз запаси готових боєприпасів вичерпано. Теоретично ЄС може купувати боєприпаси калібром 155-мм за межами обʼєднання — Великої Британії, США та Південної Кореї — трьох найбільших виробників боєприпасів. Але це суперечить меті програми, яка полягає у збільшення потужностей ЄС.

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До війни в Україні, за оцінками деяких чиновників і експертів, європейські виробники щорічно випускали 230 тисяч патронів калібру 155 міліметрів до 24 лютого 2022 року. В цьому році вони мають бути вищими, навіть якщо обіцянку Україні не вдасться реалізувати.

Rheinmetall передбачає, що він зможе виробляти 600 000 артилерійських снарядів щорічно до кінця 2024 року у порівнянні з 450 тисячами у 2023 році. Також норвезька Nammo отримала замовлень на 1 млрд доларів, у порівнянні з 300 тисячами, які зазвичай підписувались.

Попри високу ймовірність невиконання обіцянки, європейські чиновники все ще намагаються знайти інші способи зібрати мільйон раундів. До того ЄС планує передавати не тільки 155-мм снаряди, а інші, в тому числі радянські калібри.

Нагадаємо, 22 вересня президент США Джо Байден заявив, що альтернатив допомоги Україні немає, треба й далі постачати боєприпаси, артилерію та засоби ППО.

20 вересня в ЄС заявили, що вони поставлять Україні 1 млн боєприпасів до 2024 року.